FC Farul a rămas cu un singur portar valid

S-A ACCIDENTAT NEAGU. După ce George Curcă a ales să revină la Dinamo, nemulţumit de oferta financiară făcută de conducătorii clubului de pe litoral, iar Adrian Vlas este exilat la echipa secundă, FC Farul se confruntă cu mari probleme în privinţa postului de portar. Rezervă în majoritatea meciurilor din turul Ligii a II-a, Florin Dobre a anunţat clubul că este bolnav şi nu se poate prezenta la antrenamente. În plus, portarul în vârstă de 24 de ani şi-a depus memoriu la FRF pentru a deveni liber de contract, reclamând restanţe financiare din partea clubului. În aceste condiţii, antrenorul Ştefan Stoica a fost nevoit să plece în cantonamentul din Poiana Braşov cu doar doi portari, Radu Sardescu şi Vladimir Neagu, dar, după doar trei zile, a primit o veste proastă. Revenit după o accidentare, Neagu a făcut o tendinită, din cauza terenurilor îngheţate, şi a devenit indisponibil. „Din păcate, în acest moment, am rămas cu un singur portar valid. Încercăm să ne mişcăm repede şi să achiziţionăm un goalkeeper de valoare, dar ne va fi destul de greu. Sper să găsim un portar liber de contract sau să-l luăm sub formă de împrumut de la o grupare din Liga I. Acelaşi lucru este valabil şi pentru postul de fundaş central, până la plecarea în stagiul de pregătire din Antalya, programată pe 28 ianuarie, fiind obligaţi să rezolvăm aceste probleme”, a declarat preşedintele executiv al FC Farul, Sevastian Iovănescu.

ANDONE S-A REACOMODAT CU ZĂPADA. Veteranul lotului, la 35 de ani împliniţi în urmă cu două săptămâni, Bogdan Andone rezistă fără probleme în lupta cu alergările, chiar dacă în cele şase sezoane petrecute în Cipru nu a avut parte de cantonamente cu zăpadă. „În Cipru, făceam stagii de pregătire doar vara, dar erau mult mai scute şi mai intense. Iarna nu se făceau cantonamente, pentru că eram în plin campionat. Nu am avut însă probleme să mă acomodez cu antrenamentele montane, pe zăpadă, şi pot spune chiar că mă simt excelent din punct de vedere fizic”, a spus mijlocaşul Farului, care crede că lupta pentru promovare se va da între patru echipe. „Principalele noastre contracandidate sunt Sportul Studenţesc, o echipă cu mulţi jucători de valoare, Petrolul Ploieşti, un club puternic financiar, dar şi Victoria Brăneşti, care are un avantaj de patru puncte faţă de noi. Cred că va promova echipa care stă cel mai bine fizic şi psihic şi care va avea liniştea financiară. Oricum, după primele meciuri din retur, vom vedea ce formaţii au puterea să se lupte pentru primele două locuri”, a explicat Andone.