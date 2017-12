A PLECAT GOLGETERUL. Chinuită de probleme financiare şi administrative, FC Farul Constanţa a pierdut în pauza competiţională din această iarnă cei mai importanţi jucători din ofensivă. Primul pe listă este chiar golgeterul echipei, Adrian Cîmpeanu, care s-a despărţit cu scandal de gruparea de pe litoral. Jucătorul în vârstă de 29 de ani, care a marcat de cinci ori pentru constănţeni în prima parte a campionatului, a părăsit, marţi după-amiază, cantonamentul echipei pregătite de Gică Butoiu, nemulţumit că nu şi-a primit restanţele salariale. Sub contract cu FC Farul şi ameninţat de conducerea clubului cu suspendarea, Cîmpeanu speră să-şi găsească un contract la o echipă din străinătate, plecând deja la probe peste hotare. Nici colegul său din linia din ofensivă, Bogdan Rusu, nu s-a prezentat la pregătiri, chiar dacă oficialii constănţeni i-au cerut acest lucru, anunţându-l că vor suspenda până la sfârşitul contractului. Atacantul în vârstă de 22 de ani a preferat totuşi să meargă în cantonament cu Astra Ploieşti, sperând ca cele două cluburi să ajungă la o înţelegere. În schimb, Adrian Hurdubei a trebuit să revină la FC Willy Bacău, întrucât i-a expirat împrumutul, iar Mădălin Munteanu s-a întors la Aerostar Bacău, clubul constănţean anunţând că nu va activa clauza contractuală pentru a-l transfera definitiv. În plus, mijlocaşul dreapta Sergiu Scărlătescu, autor a două goluri în tur, se află în cantonament cu Dinamo Bucureşti, în Turcia. Pentru a rezolva problemele din ofensivă, constănţenii au încercat să-l readucă pe Ştefan Ciobanu, liber de contract după ce s-a despărţit de Delta Tulcea, dar atacantul în vârstă de 31 de ani nu s-a mai prezentat la antrenamente, nefiind încântat de oferta făcută. „În acest moment, nu am niciun atacant în lot. Trebuie să găsim o soluţie până la plecarea în cantonament”, a spus Butoiu.

UN SINGUR ANTRENAMENT. Ieri, constănţenii au efectuat un singur antrenament, în cursul dimineţii, pe plaja din staţiunea Mamaia, renunţându-se la şedinţa de pregătire. Faţă de lotul care s-a prezentat la reunire, a sosit la Constanţa şi portarul Dan Zdrîncă, refăcut după fractură suferită la degetele mâinii drepte în urmă cu trei luni, dar şi doi jucători de la ALRO Slatina, Gino Bănicioiu, atacant în vârstă de 21 de ani, şi Cosmin Ştirbu, un mijlocaş dreapta de 18 ani, care vor da probe la Farul. În schimb, Cosmin Paşcovici va evolua din retur în Liga I, la Unirea Urziceni, unde a fost împrumutat până al sfârşitul sezonului, Adrian Mutulescu şi-a reziliat contractul cu formaţia de pe litoral, iar Dragoş Boboc a părăsit cantonamentul fără acordul clubului.