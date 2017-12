FC Farul a rămas fără portar

Cu patru etape înainte de finalul actualului sezon al Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa trăieşte periculos, riscând să nu mai fie programată din cauza restanţelor financiare către foşti jucători sau tehnicieni, care au câştigat deja litigiile la FRF. Primul hop a venit ieri, când oficialii constănţeni au aşteptat până în ultimul moment să afle dacă formaţia de pe litoral va disputa întâlnirea cu Steaua II Bucureşti, programată sâmbătă, în deplasare, în etapa a 27-a. În cele din urmă, pe ultima sută de metri, a fost trimisă şi ultima hârtie, privind reeşalonarea datoriei către Grigorie Tudor, antrenor la Centrul de Copii şi Juniori. „Noi ne-am pregătit, dar nu ştiu dacă vom juca. Trăim în stres de când a început returul şi în fiecare săptămână ne întrebăm dacă vom fi programaţi. Nu-mi doresc decât să terminăm campionatul”, a declarat antrenorul Gică Butoiu, care se confruntă şi cu mari probleme de efectiv, având la dispoziţie doar 11 jucători câmp şi niciun portar. „Nu avem niciun portar, pentru că Zdrâncă are probleme personale cu conducerea clubului şi nu a fost la antrenament, Răuţă este accidentat şi face tratament, Preda a fost exclus din lot, iar lui Tănăsel i s-a reziliat contractul. Mi-a rămas să sper că Răuţă va fi recuperat pe ultima sută metri. Măcar să stea în poartă, că alte pretenţii nu o să am. Rezervă vom lua un junior. De altfel, am chemat şase juniori din propria pepinieră ca să completez lotul. Chiar şi aşa, cred că putem scoate un rezultat bun, chiar o victorie, pentru că şi Steaua II are o echipă de copii”, a spus Butoiu, care a făcut haz de necaz în privinţa atmosferei din vestiar: „Este mai multă linişte, pentru că suntem puţini. Abia ne găsim prin vestiar sau pe teren”.