FC Farul a ratat licenţa pentru Liga a II-a

Aflată în plin proces de restructurare şi cu planuri pentru promovarea în Liga 1 la fotbal, FC Farul Constanţa a primi, joi seară, o veste şoc. Comisia de Apel a Federaţiei Române de Fotbal a refuzat să acorde grupării de pe litoral licenţa pentru Liga a II-a din cauza datoriilor către jucători şi antrenori. Mai mult, conform comunicatului remis de federaţie, decizia Comisiei de Apel este definitivă şi executorie pe plan intern şi, conform hotărârii Comitetului Executiv al FRF din data de 20 iunie 2011, nu va putea fi atacată decât la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Speriaţi de posibilitatea trimiterii în Liga a III-a, oficialii constănţeni au reacţionat rapid şi s-au prezentat vineri dimineaţă la sediul federaţiei, unde preşedintele clubului constănţean, Marcel Lică, s-a întâlnit cu directorul Comisiei de Licenţiere din cadrul FRF, Viorel Duru. În urma discuţiilor, conducerea Farului a obţinut promisiunea că echipa va fi acceptată în următorul sezon al Ligii a II-a, chiar dacă nu a primit licenţa.

„Acest proces de licenţiere a fost introdus pentru prima oară la nivelul ligii secunde. Pentru că ne-am aşteptat ca mai multe cluburi să nu întrunească aceste condiţii de licenţiere, Comitetul Executiv a decis să completeze articolul 20 din regulamentul de organizare a activităţii fotbalistice cu un paragraf potrivit căruia cluburile care nu au obţinut licenţa pot solicita în mod excepţional Comitetului Executiv să fie înscrise în Liga a II-a. În situaţia aceasta se află două cluburi, care au dreptul şi din punct de vedere sportiv de a evolua în eşalonul secund, FC Farul Constanţa şi Gloria Buzău. Situaţia va fi clarificată definitiv în cadrul şedinţei Comitetului Executiv din 8 iulie, când se va anunţa componenţa celor două serii”, a explicat Duru, care a dezvăluit şi motivul pentru care constănţenii au ratat obţinerea licenţei: „FC Farul nu a îndeplinit criteriul financiar. Clubul trece printr-un proces de insolvenţă, iar planul de organizare a fost aprobat după 31 martie, data limită până la care trebuiau achitate datoriile. Drept urmare, FC Farul a figurat cu restanţe către jucători şi antrenori. Dacă planul se respectă, iar plăţile sunt făcute la timp, orice club aflat în insolvenţă poate obţine chiar şi licenţa pentru Liga 1”. De partea cealaltă, oficialii constănţeni au explicat că procesul de licenţiere a fost doar o simulare. „A fost ceva experimental, care ne-a pregătit pentru sezonul următor, când licenţierea cluburilor va fi obligatorie. În acest campionat, a fost aplicat doar primelor cinci clasate din fiecare serie, care aveau şanse de promovare în prima ligă. Mai este nevoie de aprobarea Comitetului Executiv, dar este doar o formalitate”, a declarat Lică.

FĂRĂ ILIE STAN. Şansele ca Ilie Stan să vină la Constanţa în postura de antrenor, iar Alin Buzărin să preia funcţia de team-manager sunt aproape nule, după ce oficialii Farului nu au reuşit să adune cel puţin un milion de euro, buget solicitat de cei doi pentru implicarea în lupta pentru promovare. În aceste condiţii, postul ar putea fi preluat de un tehnician constănţean, favorit fiind Cristian Cămui. „Cred că în următoarele două zile se va cunoaşte componenţa băncii tehnice. Luni, la ora 13.00, este programată şi reunirea lotului, care va fi alcătuit pentru moment din jucători care au evoluat în sezonul trecut pentru FC Farul şi pe care am decis să-i oprim la echipă. În rest, strategia noastră este să aşteptăm ca grupările din prima ligă să încheie stagiile de pregătire şi să vedem ce jucători vor rămâne în afara loturilor”, a declarat Lică. „Ne-am întîlnit, am vorbit, dar până la reunirea lotului ar fi trebuit achitate restanţele către foştii jucători, două cantonamente, unul în ţară, celălalt peste hotare, şi un rând de echipament, dar nu s-a întâmplat aşa ceva. Ne-am dorit mult să venim la Constanţa, am stat la acest proiect timp de o lună, dar nu se poate lucra în aceste condiţii”, a spus Buzărin.