FC Farul a reluat antrenamentele

În ciuda problemelor financiare, FC Farul Constanţa s-a reunit ieri în vederea reluării pregătirilor pentru noul sezon al Ligii a II-a la fotbal, iar de la primul antrenament nu au lipsit numele importante care au evoluat în sezonul trecut pentru gruparea de la malul mării. Astfel, la primul antrenament, antrenorul Ion Barbu, ajutat de secundul Laurenţiu Gheorghe şi preparatorul fizic Daniel Cojocaru, a avut la dispoziţie 24 de jucători: G. Curcă, M. Toma - portari; Amet, Băjan, Niţescu, Al. Paraschiv, Sescioreanu, Liviu Leu (FC Hasental, SUA), Buzea, Ghenciu, A. Neagoe, R. Neagoe, Dănuţ Popa (CSM Slatina), Ivanovici, Nicola, Coteanu, Banoti, Sascău, Romică Corlăţeanu (Millenium Giarmata), Sorin Săpunaru (CSM Focşani), C. Miron, Adi Tiron (Dinamo II Bucureşti), Decebal Gheară (Săgeata Năvodari), Pătulea - jucători de câmp.

„Este un nou început, dar avem gânduri mari. Sunt mulţi jucători noi, majoritatea tineri necunoscuţi, care sper să ne ajute pe viitor. Vom face şi câteva trialuri pentru a vedea dacă rămân sau nu. Obiectivul nu s-a stabilit, dar ne dorim să revenim pe prima scenă a fotbalului românesc. Sperăm ca în scurt timp să se rezolve problemele financiare”, a spus antrenorul Ion Barbu. Primul antrenament s-a desfăşurat în prezenţa a câtorva zeci de fani, care au aprins fumigene şi au scandal numele echipei favorite.

BUGET DE AUSTERITATE. Situaţia delicată prin care trece clubul a fost explicată suporterilor de către Marian Diaconescu, care a devenit principalul finanţator al FC Farul, după ce Giani Nedelcu a anunţat că nu va mai investi în perioada următoare. „În acest moment, la club, hotărârile le iau eu, Marcel Lică şi Cristian Munteanu, pentru că Giani Nedelcu a anunţat că nu se mai implică. În situaţia actuala, singura soluţie ar fi fost să retragem echipa din campionat, dar eu sunt farist şi voi încerca să o duc până în iarnă cum voi putea. Va fi un buget de austeritate şi le-am spus acest lucru jucătorilor, chiar în vestiar. Una dintre variante ar fi fost implicarea Consiliului Judeţean Constanţa, dar discuţiile sunt în impas. Nu condamn CJC, pentru că cei de acolo au dreptate. Totul este legat de fostul patron, Gheorghe Bosînceanu, cu care am vorbit una, iar acum totul s-a schimbat. Dacă nu vrea să ne dea hârtia prin care renunţă la pretenţii, nu prea avem ce să facem. Nici măcar nu a vrut să vorbească cu noi, aşa că am discutat cu avocatul său. Eu sunt deschis să primesc pe oricine care vrea să ia clubul. Am semnat o hârtie conform căreia nu vreau niciun leu de la FC Farul. Este din nou o situaţie grea, pe care sper să o ducem la capăt. Ne vom axa pe jucători tineri, chiar dacă vom merge în Liga a III-a. Obiectivul meu este să nu se desfiinţeze echipa”, a spus Diaconescu.