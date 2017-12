FC Farul a resuscitat vechea gardă

MIZA PE EXPERIENŢĂ. După un debut de campionat în care a mizat mai mult pe tineri, antrenorul Ioan Sdrobiş a aruncat în luptă mai mulţi jucători experimentaţi în echipa de start a Farului în derby-ul cu Săgeata Năvodari. “Părintele” i-a titularizat pe linia de fund pe Ion Barbu (33 de ani), Liviu Ştefan (31 de ani) şi Cosmin Paşcovici (32 de ani), iar în faţa defensivei l-a postat pe Marius Lucan (32 de ani). Media de vârstă a formaţiei de pe litoral a fost ridicată şi de prezenţa pe teren a lui Adrian Câmpeanu (29 de ani) şi Daniel Zdrâncă (29 de ani). „Au fost şi jucători cu experienţă, dar în formula de start am avut trei jucători sub 21 de ani”, a spus tehnicianul constănţean. „Este adevărat că au fost mai mulţi jucători cu experienţă, dar s-a văzut multă dorinţă şi am dat totul pe teren. Pentru mine, fiecare meci jucat este o bucurie. Este o plăcere să fiu din nou în iarbă, mult mai bine decât pe bancă, chiar dacă sunt şi antrenor secund. Nu mi-a fost greu să reintru şi să joc, pentru că m-am pregătit ca orice alt jucător din lot. Păcat că nu am luat niciun punct la Năvodari”, a declarat Ion Barbu, fostul căpitan al constănţenilor. Veteranul grupării de pe litoral are şanse mari să fie titular şi sâmbătă, în disputa cu Gloria Buzău, de pe teren propriu, din etapa a 10-a a Ligii a II-a, întrucât francezul Nicolas Vajou nu este refăcut complet, după problemele de sănătate de săptămâna trecută. „Sunt pregătit să joc de fiecare dată când antrenorul apelează la serviciile mele. Nu avem voie să mai facem paşi greşiţi. În ciuda tuturor problemelor, trebuie să ne respectăm blazonul şi să luăm trei puncte în meciul cu Gloria Buzău”, a adăugat Barbu.

OPERAŢIE REUŞITĂ. Accidentat grav în timpul meciului cu Săgeata, după o ciocnire cu Ion Barbu, portarul Daniel Zdrâncă a fost operat, ieri, la Eforie Sud pentru o fractură cu deplasare la degetul arătător al mâinii drepte şi va sta cel puţin trei săptămâni cu mâna în ghips. „Îmi pare nespus de rău pentru ce s-a întâmplat. A fost o minge bâlbâită în careul nostru, eu eram cu faţa la poartă şi am încercat să degajez cât mai repede. În acelaşi timp, Zdrâncă a vrut să intervină şi am lovit şi mingea, şi mâna lui. Sper să-şi revină cât mai repede”, a explicat Barbu.