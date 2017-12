FC Farul, acord de principiu cu Reghecampf

După doar câteva zile de negocieri, FC Farul Constanţa are şanse mari de a-l aduce pe banca tehnică pe Laurenţiu Reghecampf, actualul antrenor al FC Snagov. Dornic să facă performanţă la un club de tradiţie, fostul stelist a mărturisit că este tentat de oferta constănţenilor, singura incertitudine rămânând un răspuns clar din partea conducerii actualei sale echipe privind lupta pentru promovarea în Liga 1 la fotbal. Din câte se pare însă, ilfovenii nu au forţa necesară pentru a se implica în disputa pentru clasarea pe unul dintre primele două locuri ale clasamentului Seriei 1 a Ligii a II-a, astfel că sosirea lui Reghecapmf la Constanţa este doar o chestiune de zile.

„Am discutat cu Reghecampf şi suntem pe aceeaşi linie. Noi vrem să promovăm, iar el îşi doreşte acelaşi lucru. Din câte am înţeles, obiectivul celor de la FC Snagov nu este promovarea, astfel că acceptă să vină la noi datorită obiectivului”, a explicat patronul Farului, Giani Nedelcu. „Am un contract cu FC Snagov, dar îmi doresc mult să nu bat pasul pe loc. Îmi doresc să fac ceva când ajung la un club, nu doar să trec pe acolo. La Snagov am avut o înţelegere, când m-am întors, să preiau echipa şi să încercăm să promovăm. Dacă acum, în iarnă, nu se poate sau nu se vrea promovarea, am o clauză. Merg mai departe unde se doreşte performanţă la nivel înalt. Cu Giani Nedelcu am o relaţie de prietenie. Este un om care îşi doreşte performanţă. Le mulţumesc pentru încrederea acordată celor de la Farul, dar nu pot pleca aşa fără să am discuţia finală cu superiorii mei de la FC Snagov. Eu pot şi îmi doresc mai mult. Nu sunt un tip modest. Mă bazez pe mine şi ştiu ce pot şi cât pot. Eu cred că am demonstrat ce se poate face cu seriozitate, disciplină şi antrenamente făcute cum trebuie. Se face performanţă, vă spun sincer”, a declarat Reghecampf. Conducătorii grupării de pe litoral au fost de acord cu prima condiţie pusă de tehnicianul în vârstă de 36 de ani, întărirea lotului, promiţând că vor face câteva achiziţii importante. Printre jucătorii doriţi se numără mijlocaşul Victoriei Brăneşti, Dinu Todoran, actualul golgeter de la FC Snagov, Cristian Cristea, dar şi jucători de la Astra Ploieşti şi Pandurii Tg. Jiu.