FC Farul află azi dacă va continua în Liga a II-a

Rămasă fără licenţă în urma deciziei anunţată în urmă cu o săptămână de către Comisia de Licenţiere din cadrul Federaţiei Române de Fotbal, condusă de Viorel Duru, FC Farul Constanţa va afla azi dacă va evolua în sezonul viitor în Liga a II-a. Conform regulamentului, gruparea de pe litoral are nevoie de o aprobare specială din partea Comitetului Executiv al FRF, programat azi, la Casa Fotbalului din Bucureşti. „Am depus cererea de înscriere la FRF, dar şi o cerere către Comitetul Executiv prin care ne exprimăn dorinţa de a juca în ediţia viitoare a Ligii a II-a. Nu am nicio emoţie, pentru că am discutat cu cei din conducerea federaţiei şi m-au asigurat că nu există niciun fel de probleme”, a explicat preşedintele clubului constănţean, Marcel Lică. Şansele Farului de a rămâne în liga secundă sunt mari, întrucât gruparea de pe litoral a prezentat un plan de reorganizare, cu termene clare de plată ale datoriilor către jucători şi antrenori.

A VENIT CERNEA. După fundaşul central Cătălin Vlaicu, FC Farul a adus un alt jucător care a evoluat în Liga 1, Cornel Cernea, fostul portar de la Steaua Bucureşti, Oţelul Galaţi, Victoria Brăneşti şi Unirea Urziceni. Goalkeeperul în vârstă de 35 de ani s-a pregătit ieri sub comanda lui Marian Pană, adăugând că s-a înţeles deja cu oficialii grupării de pe litoral. La şedinţa de pregătire au participare şi trei jucători de la Rapid II Bucureşti, aflaţi în probe: Emil Stanca (fundaş central, 21 ani), Marin Alexandru Ion (fundaş dreapta, 20 ani) şi Adrian Mihai (mijlocaş dreapta, 20 ani). Oficialii constănţeni vor susţine astăzi, la ora 13.30, o conferinţă de presă în care va fi prezentat oficial antrenorul Marian Pană. Tehnicianul a programat, sâmbătă, de la ora 11.00, pe terenul principal, un meci-şcoală, pentru a se edifica asupra potenţialului jucătorilor din actualul lot.