FC Farul, antrenament în efectiv redus

După două săptămâni de pregătire în Turcia, jucătorii Farului s-au antrenat vineri din nou la propria bază sportivă de la Constanţa. Cristocea şi compania au făcut o scurtă şedinţă de refacere, care a constat în stretching şi alergări uşoare timp de o jumătate de oră, pe terenul sintetic al Stadionului “Farul”. Faţă de lotul care a fost în stagiul din Antalya au lipsit mai mulţi jucători. Sardescu, Ninu, Andone şi Ignat au fost învoiţi, în timp ce Pătraşcu, Mansur, Henry, Iovănescu şi Călin au lucrat doar în sala de forţă, din cauza unor uşoare accidentări. Nici antrenorul Ştefan Stoica nu a fost prezent, antrenamentul fiind condus de secundul Vasile Mănăilă, “Mourinho” urmând să revină luni în oraşul de la ţărmul mării. În ciuda oboselii, elevii lui Stoica au anunţat că sunt pregătiţi pentru reluarea campionatului, programată peste două săptămâni. „A fost un stagiu destul de lung, pentru că am stat în Turcia două săptămâni, dar am făcut o pregătire foarte bună şi am jucat câteva jocuri amicale împotriva unor echipe puternice. Eu am încredere că vom avea un retur de campionat bun, mai ales că jocul echipei a arătat bine. Trebuie să ne facem o viaţă extrasportivă liniştită, ca să beneficiem de avantajele pregătirii din această iarnă. Este concurenţă mare pe posturi, pentru că fiecare jucător vrea să lupte şi să ducă Farul din nou în prima ligă”, a spus Vasile Păcuraru. „Se pare că am şanse mari să fie titular în centrul defensivei, dacă nu se vor mai face transferuri. La Tulcea am jucat mai mult mijlocaş defensiv, dar pot evolua şi pe postul de fundaş central, iar antrenorul a decis că aşa dau randamentul cel mai bun. În jocuri amicale, m-am înţeles bine atât cu Păcuraru, cât şi cu Ninu şi consider că toţi trei suntem de valori apropiate. Suntem pregătiţi să luptăm pentru promovarea în Liga I şi cred că principalele adversare vor fi Sportul Studenţesc şi Delta Tulcea”, a adăugat Ionuţ Larie. „Am fost accidentat în prima perioadă a stagiului din Turcia şi am ratat primele amicale, dar apoi mi-am revenit şi am înscris şi câteva goluri. A fost dificil, pentru că s-a resimţit oboseala, dar am demonstrat că avem valoare. M-am simţit bine atât în formulă cu un singur atacant, pentru că m-au sprijinit în permanenţă mijlocaşii, cât şi în cea cu doi atacanţi”, a explicat Chico.