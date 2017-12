FC Farul anunţă azi noul antrenor

DOUĂ VARIANTE PENTRU BANCA TEHNICĂ. Unul dintre patronii Farului, Giani Nedelcu, a declarat că sunt şanse mari ca noul antrenor al grupării de pe litoral să fie anunţat azi. “Vom avea discuţii cu doi tehnicieni, ambii români, care au antrenat în Liga I, dar, în acest moment, sunt liberi de contract. Sper ca astăzi să putem anunţa antrenorul care va conduce Farul în retur”, a spus Nedelcu. Din câte se pare, conducerea grupării de pe litoral are de ales între Ştefan Stoica, care a pregătit în tur pe Internaţional Curtea de Argeş, şi Eugen Neagoe, fostul antrenor al Universităţii Craiova. Primul are şi varianta Unirea Urziceni, unde ar putea fi secundul lui Oleg Pratasov. Indiferent de numele noului antrenor, Gheorghe Butoiu, cel care a pregătit echipa în ultimele trei etape din tur, va fi păstrat în stafful tehnic în postura de secund. Altfel, după ce l-au pierdut pe Paul Papp, revenit la FC Vaslui după ce i-a expirat împrumutul, oficialii Farului au încercat să acopere golul lăsat în centrul defensivei tot cu un jucător de la gruparea patronată de Adrian Porumboiu. Mai mult, preşedintele executiv al grupării de pe litoral, Sevastian Iovănescu, a anunţat că s-a reuşit obţinerea împrumutului până în vară a fundaşului Dorian Andronic, un internaţional de tineret în vârstă de 20 de ani. “Cei de la Vaslui ne-au spus că nu ni-l mai pot lăsa pe Papp, dar ni-l dau pe Andronic, un alt fundaş tânăr care a jucat în tur pentru echipa a doua. Am decis să-l luăm pentru că avem nevoie de întăriri în apărare. Totodată, ni s-au mai oferit câţiva jucători, dar nu ne permitem să le plătim salariile”, a explicat Iovănescu. Venirea lui Andronic la Constanţa a fost însă negată chiar de patronul vasluienilor. “Andronic nu va merge la Constanţa, ci va fi transferat definitiv la o echipă din prima ligă”, a spus Adrian Porumboiu.

FLORIN MOTROC, ANTRENOR LA FC FARUL II. Începând de ieri, Centrul de Copii şi Juniori al FC Farul are un nou director în persoana lui Florin Motroc, care va îndeplini şi funcţia de antrenor principal la FC Farul II. În vârstă de 42 de ani, Motroc are 203 prezenţe în Liga 1, ca jucător, şi a marcat 22 de goluri. În ţară, a jucat pentru Sportul Studenţesc, FC Argeş, Rapid, Selena Bacău, Ceahlăul Piatra Neamţ, Farul şi UM Timişoara, iar peste hotare, la Sheriff Tiraspol, în Republica Moldova, şi la Al Jahra, în Kuweit. Cariera de antrenor a început-o tot la Sportul Studenţesc, apoi a continuat la Rapid II, Pandurii Tg. Jiu, ca secund al lui Viorel Hizo, Prefab Modelu, Al Shabab, în Emiratele Arabe Unite, şi Banyas, în Emiratele Arabe Unite, ca secund al lui Grigore Sichitiu.