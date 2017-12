FC Farul ar putea câştiga la “masa verde” în Regie

Cu doar două zile înaintea debutului returului Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa încă nu ştie dacă va juca meciul din deplasare, cu Sportul Studenţesc Bucureşti, care ar trebui să aibă loc sâmbătă, de la ora 11.00, în etapa a 16-a. Deşi sunt obligaţi de regulament să anunţe locul disputării jocului cu o săptămână înaintea întâlnirii, oficialii grupării din Regie nu au făcut acest lucru, iar pe adresa clubului constănţean nu a sosit nicio adresă oficială.

„Nu ştim nici unde, nici dacă jucăm. Am vorbit la federaţie şi nu a ştiut nimeni să ne dea vreun răspuns. Să vedem dacă se va juca”, a spus preşedintele Farului, Neculai Tănasă. Antrenorul Alin Artimon nu este însă convins că există variantă neprogramării întâlnirii. „Noi ne dorim să jucăm, în Regie sau pe oricare teren omologat. Am auzit că au mari probleme, dar în această iarnă s-au antrenat, au jucat amicale şi au păstrat mulţi jucători valoroşi. Sportul are o echipă bună şi sunt convins că va fi un meci enervant de greu pentru noi. Nu mi se pare însă normal să nu ştim unde vom juca, deşi mai sunt doar două zile până la meci. Oficialii clubului au vorbit şi la federaţie, dar toată lumea dă din umeri. Oricum, iese din discuţie varianta de a juca duminică, pentru că ne-ar da peste cap tot programul de pregătire pentru săptămâna viitoare. Nu văd de ce s-ar amâna partida cu o zi, pentru că nu plouă, nu ninge şi nici nu sunt alte motive”, a declarat tehnicianul constănţean.

TREI ABSENŢI. Gruparea de pe litoral nu-i va putea folosi în prima etapă, dacă meciul cu Sportul se va juca, pe Fabian Mucsi, Marian Fuchs şi Ionuţ Constatinescu. Cei trei aşteaptă să fie declaraţi liberi de contract, însă o decizie definitivă va fi luată de comisiile FRF abia săptămâna viitoare. În schimb, FC Farul i-a legitimat pe George Curcă, Constantin Bumbac, Ionuţ Popescu, Daniel Birău, Constantin Drugă şi George Călinţaru.