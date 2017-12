FC Farul caută soluţii peste hotare

DOI SÂRBI ÎN PROBE. Cu doar cinci zile înaintea debutului returului Ligii a II-a, FC Farul încearcă să acopere punctele mai slabe din lotul grupării de pe litoral. Astfel, ieri au sosit la Constanţa doi jucători sârbi de la FK RAD Belgrad, formaţie care a încheiat prima parte a campionatului primei ligi din Serbia pe locul 14. Impresariaţi de timişoreanul Florin Iacob, Marko Randjelovic (fundaş central, 25 de ani, 1,84 m) şi Milan Jovanovic (atacant, 26 de ani, 1,87 m) s-au antrenat sub comanda lui Ştefan Stoica şi speră să-l convingă pe tehnicianul constănţean că merită să fie opriţi în lot. „Am venit la Constanţa pentru că impresarul meu mi-a spus că Farul este un club valoros, care încearcă să revină în prima ligă. Îmi doresc să rămân şi să pun umărul la promovare, însă nu depinde doar de mine. Mai am încă un an şi jumătate de contract cu FK RAD, iar cele două cluburi trebuie să ajungă la o înţelegere”, a spus Randjelovic. Colegul său, Jovanovic, şi-a reziliat contractul cu gruparea din Belgrad şi poate ajunge gratis la FC Farul. „Nu mi-am făcut încă o impresie despre cei doi, care vor mai rămâne câteva zile la Constanţa”, a explicat “Mourinho”.

CHICO REVINE LA ANTRENAMENTE. Accidentat la glezna piciorului drept în timpul amicalul de săptămâna trecută cu Unirea Slobozia, Chico va reveni azi la antrenamentele grupării de pe litoral. Atacantul portughez a efectuat ieri doar alergări uşoare, alături de Radu Doicaru, care a suferit o întindere de ligamente la genunchiul piciorului drept. „Voi încerc să fac un antrenament normal şi sper să nu mai resimt dureri la gleznă, pentru că îmi doresc mult să joc duminică. Au trecut trei luni şi mi-e dor de fotbal şi de atmosfera de pe stadion. Oricum, important este să câştige echipa, cu sau fără mine”, a spus Chico. O decizie în cazul lusitanului se va lua însă cu o zi înaintea meciului cu Dunărea Giurgiu, programat duminică, de la ora 11.00, la Constanţa, în etapa a 18-a a Ligii a II-a.