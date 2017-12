FC Farul caută variante pentru a rămîne în Liga I

Cu un singur punct acumulat în ultimele opt etape, FC Farul are şanse din ce în ce mai mici să respire aerul Ligii I şi în sezonul viitor. Elevii lui Cristian Cămui, Lucian Marinof şi Sevastian Iovănescu au pierdut contactul cu celelalte formaţii aflate în lupta pentru menţinerea în prima ligă şi au un program extrem de dificil în rundele rămase din acest campionat. Astfel, pe litoral vor veni principalele candidate la titlu, Dinamo Bucureşti şi Unirea Urziceni, iar în deplasare “rechinii” vor întîlni pe FC Timişoara şi FC Braşov. Drept urmare, constănţenii au început deja să caute soluţii pentru a evita retrogradarea prin alte metode decît pe teren. Prima variantă priveşte excluderea echipei FC Argeş din campionat, după scandalul de corupţie în care a fost implicată gruparea piteşteană. Cazul va intra în curînd în discuţia Federaţiei Române de Fotbal şi dacă se va lua o decizie dură împotriva clubului patronat de Cornel Penescu locul 15 va asigura menţinerea în prima ligă. Speranţele constănţenilor au crescut şi mai mult după ce preşedintele FRF, Mircea Sandu, a declarat ieri că piteştenii vor fi aspru sancţionaţi. Chiar şi în acest caz, elevii lui Cămui au mari probleme, după ce au fost depăşiţi şi de Gaz Metan Mediaş în clasament, Farul ajungînd pe locul al 16-lea în ierarhia Ligii I. În aceste condiţii, conducerea Farului a decis blocarea contractelor, salariilor şi primelor jucătorilor, care nu vor mai încasa astfel niciun ban pînă ce echipa constănţeană va reveni cu şanse mari în lupta pentru evitarea retrogradării.

Varianta Tulcea, puţin probabilă

O altă variantă o are la mijloc pe Delta Tulcea, formaţie din Liga a II-a, care se află pe locul secund în clasament, cu şanse de a promova în prima ligă. Gruparea care-l are antrenor pe fostul tehnician al Farului, Constantin Gache, nu se confruntă cu probleme financiare, însă are dificultăţi în tentativa de a-şi obţine licenţa de club profesionist. Marile probleme ale tulcenilor sînt legate de infrastructură, fiind necesare investiţii masive în stadionul din localitate. În aceste condiţii, Delta Tulcea ar putea repeta figura din vara anului 2007, cînd, deşi a promovat, nu a putut evolua în Liga I, ceea ce a permis ocupantei locului 15, Ceahlăul Piatra Neamţ, să-şi păstreze locul pe prima scenă a fotbalului românesc. O schimbare de strategie ar putea fi o cerere a tulcenilor pentru a evolua la Constanţa, cît timp stadionul este în construcţie, după modelul celor de la CS Otopeni, care joacă meciurile de pe teren propriu la Ploieşti. Toate aceste variante pot pica însă dacă tulcenii ratează locul secund, ţinînd cont că au doar două puncte în faţa ocupantei ultimei trepte a podiumului în clasamentul Seriei I, FC Ploieşti.

Constănţenii nu au renunţat nici la speranţa de a cîştiga la “masa verde” partida cu Poli Iaşi, din etapa a 5-a, nedisputată la data iniţială din cauza probleme legate de nocturnă stadionului din Dealul Copoului. După ce au pierdut de fiecare dată la instanţele fotbalistice din ţară, oficialii Farului s-au adresat Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, dar încă nu au primit un răspuns. Iniţial, cazul ar fi trebuit să fie judecat pînă pe 20 aprilie, însă TAS a anunţat, ieri, gruparea de pe litoral, că verdictul va fi dat pe 18 mai.

Altfel, FC Farul a aflat ieri programul pentru următoarele etape: cu FC Timişoara, în deplasare, etapa a 28-a - sîmbătă, 2 mai, ora 18.30 (GSP TV), cu Unirea Urziceni, pe teren propriu, etapa a 29-a - marţi, 5 mai, ora 18.30 (GSP TV), şi cu FC Braşov, în deplasare, etapa a 30-a - vineri, 8 mai, ora 18.00 (GSP TV). Dar pînă atunci, mîine, de la ora 18.45, Farul primeşte vizita liderului, Dinamo.