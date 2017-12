FC Farul cheamă suporterii la stadion

În tentativa disperată de a salva FC Farul de la retrogradare pe final de sezon, conducerea grupării de pe litoral a decis să lase liberă intrarea la meciul cu Gaz Metan Mediaş, programat sîmbătă, de la ora 17.00, la Constanţa, în etapa a 33-a a Ligii I. Constănţenii au nevoie de un succes în disputa cu medieşenii pentru a-şi păstra şansele la ocuparea locului 15 în clasament, iar pentru a reuşi acest lucru au cerut şi suportul fanilor. “Mizăm pe o prezenţă numeroasă a fanilor în tribune şi de aceea am demarat o campanie pentru a anunţa lumea că intrarea este liberă. Vom pune afişe în tot oraşul şi vom înştiinţa toate primăriile şi agenţii economici din judeţ despre acest lucru”, a spus directorul executiv al FC Farul, Dan Pîra. Oficialii vor avea însă probleme în a-i motiva pe jucători, care vor evolua din nou fără primă de joc. Conform ultimei decizii a Consiliului Director, fiecare victorie obţinută în ultimele şase runde va fi recompensată cu 5.000 de dolari, doar dacă FC Farul va ocupa la finalul sezonului un loc în afara zonei retrogradante. Cum elevii lui Cristian Cămui nu mai pot urca mai mult de locul 15, ei nu mai pot încasa primele respective, chiar dacă vor reuşi să se menţină în prima ligă graţie unor decizii administrative ale comisiilor Federaţiei Române de Fotbal. În plus, vineri, cu o zi înaintea meciului, Comisia de Licenţiere va anunţa cluburile care nu vor putea evolua în sezonul următor în Liga I. Ameninţată cu această sancţiune, din cauza neregulilor financiare, U. Craiova pare să fi scăpat de probleme, după ce patronul Adrian Mititelu a prezentat un document prin care gruparea din Bănie a demonstrat că nu are datorii la stat. În aceste condiţii, una dintre variantele prin care FC Farul ar evita retrogradarea pare să se fi anulat.

Gerlem nu revine la prima echipă

După meciul de la Tg. Jiu, constănţenii au primit o zi liberă, urmînd să revină azi la antrenamente pentru a pregăti întîlnirea cu Gaz Metan Mediaş. Faţă de jocul de duminică, antrenorul Cristian Cămui îl va avea la dispoziţie în disputa cu medieşenii pe Cosmin Băcilă, care şi-a ispăşit etapa de suspendare cauzată de cumulul de cartonaşe galbene. Şi brazilianul Gerlem a scăpat de suspendarea primită în urma eliminării din partida cu FC Argeş, însă atacantul sud-american va rămîne în continuare la echipa secundă, fiind sancţionat pentru semnele obscene adresate spectatorilor în timpul disputei cu piteştenii.