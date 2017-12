FC Farul, “condiţii” de patru stele în lanul cu porumb

Deşi oficialii clubului FC Farul anunţau cu mare fast că fotbaliştii vor beneficia de condiţii excelente de cazare şi de pregătire în cantonamentul de la Kremsmunster, lucrurile par să nu stea deloc aşa. Anunţat drept hotel de patru stele, hotelul “Schicklberg” nu oferă nici pe departe serviciile aşteptate, conform declaraţiilor unor jucători. La fel, nici starea terenurile pe care se pregătesc fotbaliştii constănţeni nu este deloc bună. Şi ca o întregire a lucrurilor întîmpinate de “rechini” în Austria, conducerea executivă a formaţiei constănţene n-a fost capabilă să perfecteze un program de jocuri de verificare în compania unor adversari importanţi. “Parcă am fi cazaţi în lanul cu porumb. Condiţiile sînt modeste, iar terenurile de antrenament sînt foarte proaste. În plus, situaţia este la fel ca în primăvară, cei care ar trebui să ne stabilească jocurile de verificare nu sînt capabili de acest lucru. Probabil vom întîlni nişte adversari foarte slab cotaţi din ligile inferioare, pentru că nu avem pe cineva capabil să se ocupe de perfectarea meciurilor”, au afirmat o parte dintre jucătorii echipei Farul. Trimiterea este mai mult decît evidentă la Ion Marin, cel mandatat de patronul clubului să perfecteze meciurile de pregătire ale Farului în Austria. Dacă FC Vaslui (o echipă aflată în faţa celui de-al treilea an consecutiv în Liga I) a reuşit să şi-o atragă pe Dinamo Kiev drept adversară, conducerea executivă a constănţenilor nu pare capabilă să perfecteze meciuri de verificare în compania unor adversari de prim rang. Trecînd peste faptul că orice echipă care se respectă îşi perfectează un program de jocuri de verificare încă dinaintea startului cantonamentului, faptul că Ion Marin nu este capabil să asigure un program cu adversari puternici loveşte direct în munca antrenorilor Constantin Gache, Cristian Mustacă şi Cristian Cămui, care nu se pot edifica în privinţa potenţialului actual al elevilor lor cu mai puţin de trei săptămîni înaintea startului ediţiei 2007-2008.

Gache neagă acuzaţiile jucătorilor săi

Antrenorul principal al “rechinilor”, Constantin Gache, a dezminţit vehement ceea ce unii dintre elevii săi au afirmat despre condiţiile de pregătire de la Kremsmunster. “Am auzit că au apărut în ţară unele declaraţii despre condiţiile precare de cazare. Este total fals. Hotelul Schicklberg oferă condiţii deosebite de masă şi refacere. Avem saună, piscine, sală de fitnes şi de forţă. În orice sat din Austria, calitatea terenurilor este mult peste media celor din prima ligă şi, implicit, beneficiem şi noi de teren foarte bun la antrenamente”, a declarat Constantin Gache.

Victorie în primul amical din Austria

FC Farul a susţinut, aseară, primul joc de verificare în cantonamentul din Austria. Constănţenii au învins cu 3-1 (3-0) pe Red Bull Salzburg II, formaţia a doua a campioanei Austriei. Red Bull Salzburg II evoluează în liga secundă austriacă şi a disputat, în această primăvară, semifinala Cupei Austriei (pierdută la penalty-uri în faţa Austriei Viena). Golurile Farului de ieri au fost înscrise de Gerlem 18-pen., 28 şi Gaston 32, formaţia austriacă de ligă secundă înscriind în repriza secundă. Antrenorii Constantin Gache, Cristi Cămui şi Cristi Mustacă au folosit următoarele formule de echipă - Repriza I: Curcă (31 Stanca) - Băcilă, Barbu, Şchiopu, L. Florea - Todoran, Ben Teekloh, Voiculeţ, Gaston - Gerlem, Nanu; repriza a II-a: Stanca (61 Vlas) - Farmache, Gheară, Fl. Pătraşcu, Maxim - Nae, Păcuraru, Larie, Otvoş - Ciobanu, Disney. La Farul şi-a făcut debutul, în repriza secundă, Florin Pătraşcu, jucător ce a fost transferat în weekend-ul trecut de la FC Bihor.

Posibil amical cu Hertha Berlin sau Energie Cottbus

Constantin Gache a declarat că următorul meci de verificare al “rechinilor” este programat marţi. Farul ar trebui să întîlnească o echipă austriacă din liga a III-a, dar sînt şanse ca formaţia constănţeană să perfecteze, marţi, un meci cu Hertha Berlin sau Energie Cottbus. “S-a semnat un protocol cu o echipă austriacă din liga a III-a conform căruia, dacă nu ne prezentăm la joc, trebuie să plătim 15.000 de euro. Dacă marţi vom reuşi însă să perfectăm amical cu Hertha Berlin sau Energie Cottbus, aflate şi ele în pregătire în Austria, atunci vom renunţa la jocul de verificare cu austriecii”, a declarat antrenorul principal Constantin Gache.