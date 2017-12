FC FARUL CONSTANŢA - DUNĂREA GALAŢI 0-2

Cu o săptămână înaintea debutului noului sezon al Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa a susţinut ultimul meci amical, întâlnind sâmbătă după-amiază, pe teren propriu, o altă formaţie din Seria 1 a eşalonului secund, Dunărea Galaţi. La capătul unui meci foarte slab, formaţia pregătită de Ion Răuţă a pierdut cu 0-2, golurile oaspeţilor fiind reuşite de R. Neagu, în min. 35, şi Bâtfoi, în min. 74. Constănţenii au făcut o primă repriză dezastruoasă şi nu au reuşit să-şi creeze nici măcar o ocazie de a marca. În schimb, moldovenii au deschis scorul cu un şut de la 25 de metri expediat de R. Neagu şi au fost aproape să-şi mărească diferenţa cu un minut înainte de pauză, când bara l-a salvat pe Vl. Neagu. Scenariul a continuat şi după pauză, iar Bâtfoi a înscris cu o lovitură de cap din mijlocul careului. Prima şi singura oportunitate de a marca a grupării de pe litoral a venit abia în min. 80, însă mingea trimisă cu capul de Silvăşan a fost respinsă de lângă bară de portarul gălăţean.

„Ar fi trebuit să arătăm altfel, dar, aşa cum ne-am antrenat în ultimele două zile, aşa am jucat. I-am avertizat pe jucători că lucrurile nu au decurs normal la pregătire, iar acum s-a văzut acest lucru. Nu am fost agresivi, am pasat lent şi de fiecare dată pentru minge şi nu ne-am bătut pentru minge. A fost un joc modest şi dezamăgitor, dar poate este mai bine că s-a întâmplat acum şi nu la debutul oficial. Mai avem mult de lucru, pentru că echipa este în reconstrucţie”, a spus la final antrenorul Ion Răuţă.

Pentru FC Farul au evoluat următorii jucători: V. Neagu - I. Florea (83 Butoi), Răvoiu (63 Buzea), Buzea (46 Bumbac), N. Creţu - Niţescu (83 S. Tothăzan), Coconaşu (70 Ghenciu), Nicola (60 Băjan), Ivanovici (46 Silvăşan) - Bolat (55 Mansur), Igiroşanu (70 D. Prodan). Partida a fost arbitrată de Claudiu Marc la centru, ajutat de Aurel Oniţa şi Andrei Şuţu.