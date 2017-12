FC Farul continuă să piardă jucători

TRANSFERURI BLOCATE. Speranţele conducerii grupării de pe litoral de a-i vinde rapid pe Alexandru Măţel şi Cosmin Matei nu s-au concretizat, transferurile ambilor jucători fiind blocate în acest moment din cauza sumelor piperate pe care le cere FC Farul. Drept dovadă, de la finalul sezonului, oficialii constănţeni nu au mai discutat cu cei doi, aşteptându-se o ofertă clară. „Nu am mai vorbit cu nimeni din conducerea clubului, după ce s-a încheiat sezonul. Pentru moment, am plecat într-o scurtă vacanţă în Bulgaria şi abia sâmbătă voi reveni în ţară. Din câte ştiu, sunt oferte pentru mine, inclusiv din Liga I, dar nu s-a concretizat nimic încă. Mai am contract cu FC Farul până în 2013, însă vreau să plec în această vară”, a spus Măţel. Internaţionalul de tineret şi, totodată, căpitanul echipei constănţene, valorează cel puţin 400.000 de euro, aceeaşi sumă fiind vehiculată şi în cazul lui Matei, şi el internaţional, dar de juniori.

DESPĂRŢIRE DE VLAS ŞI CRISTOCEA. Doi dintre cei mai experimentaţi jucători ai formaţiei constănţene, Adrian Vlas şi Vasilică Cristocea, s-au despărţit de FC Farul, primind acceptul conducerii de a se transfera la o altă echipă fără pretenţii financiare. „Şi eu, şi Cristocea, mai aveam un an de contract cu Farul, dar ni s-a spus că, deşi ne-am făcut datoria, avem contracte prea mari pentru liga secundă. Îmi pare rău că plec de la Constanţa, după 19 ani la acest club, dar nu se mai putea aşa. Avem familii cu copii şi nu mai puteam trăi din datorii, deoarece nu mai primisem niciun salariu din luna ianuarie. Am mai multe oferte din Liga I, am fost în discuţii şi cu echipe de peste hotare, dar nu mă grăbesc”, a spus Vlas. Lista plecărilor s-ar putea mări, mai ales că şi Gaston Mendy şi-a anunţat dorinţa de a pleca, având oferte din liga secundă franceză. Fundaşul stânga senegalez a mărturisit că este dispus să renunţe la banii pe care-i mai are de primit pentru ultimele cinci luni, dacă va fi lăsat să plece liber de contract.