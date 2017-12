FC Farul continuă seria achiziţiilor

După un start de campionat mai puţin reuşit, FC Farul s-a întărit puternic în centrul defensiv, aducînd încă doi fundaşi. Astfel, după ce Paul Papp a sosit miercuri la Constanţa, fiind împrumutat de la FC Vaslui, portughezul Diogo Da Silva s-a antrenat ieri sub comanda antrenorului Marius Şumudică. Lusitanul, în vîrstă de 26 de ani, a evoluat în sezonul trecut pentru Gloria Buzău, ajungînd să poarte banderola de căpitan spre finalul campionatului. “Am stat şi m-am gîndit bine dacă să mai vin în România după ce s-a întîmplat cu Buzău. Sper ca de această dată să meargă mai bine, pentru că am ajuns la o echipă valoroasă, şi să am un sezon bun, la capătul căruia să promovăm în prima ligă. Voi semna un contract pe un an, cu drept de prelungire încă un an”, a spus Diogo. Antrenorul Farului s-a declarat mulţumit de noii veniţi, care măresc concurenţa din apărarea formaţiei de pe litoral. “Este foarte important să creăm un grup unit, pentru că nu mai sîntem ca în pregătiri şi, sincer, nu îmi dau seama de ce s-a ajuns în situaţia de a ne uita unii la alţi. Ne întărim lotul, dar le-am spus tuturor jucătorilor că vor avea şansa lor, dar va juca doar cine merită, indiferent de salariu. Sabia a fost în mîna mea şi m-au tăiat tocmai pe mine, dar acum va fi invers. Dacă tot sînt admonestat din tribună, măcar să fiu admonestat pe greşelile mele”, a spus antrenorul Marius Şumudică. Tot ieri, la antrenament au participat doi juniori veniţi de la Şcoala de Fotbal “Marius Lăcătuş”, Adrian Oprişan (19 ani, fundaş central) şi Alexandru Pascu (17 ani, fundaş central), care vor fi direcţionaţi către echipa a doua. Ieri noapte erau aşteptaţi să sosească încă doi stranieri, un mijlocaş ofensiv grec din liga a doua germană, Christos Papadopoulos, de la Fortuna Dusseldorf, dar şi de un atacant brazilian de la gruparea greacă Iraklis Salonic, Leandro.

Tehnicianul constănţean a mărturisit că primul obiectiv îl reprezintă cele două meciuri programate săptămîna viitoare, cu Delta Tulcea, joi, de la ora 16.30, în Cupa României, şi cu FC Snagov, în deplasare, duminică, de la ora 11.00, în etapa a 5-a a Ligii a II-a. Pentru a pregăti cît mai bine aceste partide, Barbu şi compania ar putea susţine un meci amical sîmbătă, la Bucureşti, în compania echipei din Liga I, Pandurii Tîrgu Jiu. Altfel, întîlnirea cu Petrolul Ploieşti, care ar fi trebuit să aibă loc sîmbătă, în etapa a 4-a a Ligii a II-a, dar a fost amînată la cererea Farului, va fi reprogramată pentru începutul lunii decembrie.