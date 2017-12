FC Farul continuă seria amicalelor

După trei zile de pregătire intensă în cantonamentul din Turcia, timp în care au susţinut şi primul joc de verificare, câştigat, miercuri seară, cu 4-0, în faţa celor de la CSM Rm. Vîlcea, jucătorii de la FC Farul Constanţa au avut ieri parte de un program mai uşor. Astfel, antrenorul Viorel Tănase a programat un singur antrenament, urmat de o şedinţă de refacere. „S-a adunat o stare de oboseală după primele zile de cantonament şi am decis să reducem consumul fizic. Jucătorii au avut liber în cantonament şi au vizionat şi un program distractiv, aici, în hotel”, a spus tehnicianul constănţean. Antrenorul Farului a explicat şi de ce fundaşul Alexandru Andronic şi mijlocaşul Cristian Pană nu au evoluat în amicalul cu vâlcenii. „Pană a acuzat unele probleme stomacale, în timp ce Andronic a avut o uşoară întindere, astfel că am decis să-i menajez pe amândoi, dar ei vor fi apţi la partidele următoare”, a declarat Tănase.

MULŢUMIŢI DE CONDIŢII. Scăpaţi de gerul din ţară, jucătorii constănţeni s-au declarat încântaţi de condiţiile oferite de staţiunea Kemer. „Până acum a fost un cantonament reuşit, nici greu, dar nici uşor. Condiţiile sunt de cinci stele, şi la propriu, şi la figurat. Antrenamentele de aici nu se compară cu cele de acasă de pe zăpadă şi ne putem face treaba cu adevărat, gazonul fiind şi el foarte bun. A fost o partidă reuşită. Am făcut mult efort fizic şi am avut dorinţa mare de luptă şi de victorie. Toţi colegii au înţeles că trebuie să pună osul pentru a câştiga orice duel pentru a ne atinge scopul”, a spus Buzea, care a făcut un apel la spijinul suporterilor pentru returul Ligii a II-a la fotbal: „Odată cu venirea noilor colegi, consider că avem un lot bun şi bine conturat, dar trebuie să şi demonstrăm acest lucru. Trebuie să ne adaptăm repede şi la noul sistem de joc pentru a avea rezultate. Suporterilor le transmit să fie alături de echipă şi la bine şi la greu şi să uităm trecutul, pentru că acum contează prezentul şi ceea ce va urma de acum înainte. Iubesc foarte mult acest club şi-mi doresc o promovare cu Farul”.

Constănţenii vor susţine astăzi, de la ora 18.30, al doilea amical din cadrul stagiul din Antalya, urmând să întâlnească formaţia din Liga a III-a Prahova Tomşani, iar duminică vor juca în compania echipei clasate pe locul 8 în clasamentul Seriei a 2-a al Ligii a II-a la fotbal la finalul turului, UTA.