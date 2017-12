FC Farul continuă seria neagră

Scăpată de la retrogradare, FC Farul Constanţa are un final de sezon extrem de slab, înregistrând sâmbătă al cincilea eşec consecutiv. Echipa pregătită de Gică Butoiu a pierdut în fieful celor de la FC Snagov, scor 1-3, în etapa a 29-a a Ligii a II-a, la capătul unei partide dominate cu autoritate de gazde. Dornic să vadă la lucru jucătorii tineri, antrenorul grupării de pe litoral a decis să-i ţină pe banca de rezerve pe experimentaţii Liviu Ştefan şi Ştefan Ciobanu. După un debut cu ocazii de ambele părţi, FC Snagov a deschis scorul în min. 21, prin Cr. Cristea, cu un şut din marginea careului mic. Atacantul gazdelor a pasat decisiv zece minute mai târziu, când Bereşoaie a mărit diferenţa cu un şut la colţul lung. La doar două minute după pauză, Husein a readus speranţa în tabăra oaspeţilor, finalizând perfect un contraatac rapid, însă Nistor decis soarta jocului, în min. 67, cu un şut sub transversală. Tehnicianul constănţean a folosit următoarea formulă de echipă: Zdrîncă - Ad. Barbu (84 Ureche), G. Munteanu, Buzea, G. Patriche (46 Sescioreanu), Sascău - Dutciuc, R. Păduraru, R. Stăncioiu, Husein - C. Paraschiv (85 Uzun). „Am vrut să-i încercăm şi pe cei mai tineri, dar şi să-i menajăm pe Liviu Ştefan şi Ştefan Ciobanu, care sunt la un cartonaş galben de suspendare. Riscam să-i pierdem pentru meciul cu CF Brăila, pe care vrem neapărat să-l câştigăm. Rezultatul ar fi trebuit să fie altul, pentru că am avut multe ocazii mari, dar suntem mulţumiţi de prestaţia jucătorilor”, a spus preşedintele constănţenilor, Marian Diaconescu.

Rezultatele etapei - vineri: Gloria Buzău - CS Otopeni 1-0; sâmbătă: FC Snagov - Farul Constanţa 3-1; Săgeata Năvodari - Juventus Bucureşti 3-0; Delta Tulcea - Viitorul Constanţa 1-1; Steaua II Bucureşti - FC Botoşani 1-2; Dinamo II Bucureşti - Dunărea Galaţi 0-0; Astra II Giurgiu - CF Brăila 2-1; duminică: Concordia Chiajna - Ceahlăul Piatra Neamţ 2-1.

Clasament: 1. Ceahlăul 67p, 2. Concordia Chiajna 60p, 3. Săgeata Năvodari 58p, 4. Delta Tulcea 52p, 5. CS Otopeni 45p, 6. Dunărea Galaţi 45p, 7. FC Botoşani 42p, 8. Gloria Buzău 38p (golaveraj: 32-32), 9. Viitorul Constanţa 38p (35-36), 10. Astra II Giurgiu 38p (39-44), 11. FC Snagov 37p, 12. Dinamo II Bucureşti 34p, 13. FC Farul Constanţa 30p, 14. Steaua II Bucureşti 24p, 15. Juventus Bucureşti 16p, 16. CF Brăila 15p.