FC Farul continuă seria victoriilor pe teren propriu

Etapa a 14-a a Ligii a 2-a la fotbal a adus prima înfrângere din actualul campionat ocupantei primului loc din clasament, CS Mioveni, FC Farul Constanţa învingând-o cu scorul de 2-0 (P. Antoche 4, Kanda 57). Jucătorii pregătiţi de Ianis Zicu şi Daniel Florea au avut o evoluţie foarte bună, iar cele trei puncte obţinute la finalul confruntării de sâmbătă, care a avut loc pe stadionul „Gheorghe Hagi” din Constanţa, sunt absolut meritate. Farul a deschis scorul în minutul 4, după un șut spectaculos al lui Paul Antoche, mijlocașul farist şutând puternic, de la aproximativ 25 de metri, iar mingea a lovit bara din stânga portarului Flavius Croitoru înainte de a poposi în plasă. După ce oaspeţii au forţat egalarea, finalul primei reprize a a aparţinut Farului. Cruceru a fost blocat chiar în momentul șutului, iar în minutul 35 mingea trimisă de Alexandru Stoica a lovit bara, a revenit în fața porții, iar Ionuț Stoica a fost şi el blocat.

Repriza secundă a început cu ratarea lui Ionuț Stoica din minutul 47, care a driblat și portarul, însă a trimis mingea în bară, iar fundașul Ghiţă a respins de pe linia porții. Atacantul constănțean s-a revanșat în minutul 57, când a trecut de fundaşii adverşi în interiorul careului şi i-a pasat perfect lui Baudouin Kanda, care a îndeplinit o simplă formalitate, marcând al doilea gol al Farului. Acelaşi Ionuț Stoica a fost aproape de gol în minutul 65, când a șutat la colțul scurt, însă portarul oaspeţilor a respins salvator. CS Mioveni ar fi putut înscrie golul de onoare, dar Hergheligiu a trimis mingea în bara din dreapta portarului constănţean dintr-o lovitură liberă de la marginea cerului, în minutul 75, iar Raul Costin a nimerit bara transversală, în primul minut al prelungirilor.

FC Farul și-a păstrat astfel invincibilitatea pe teren propriu, iar antrenorul Ianis Zicu şi-a felicitat elevii pentru prestaţia din partida de sâmbătă: „Jucătorii au jucat așa cum trebuie și cum pot să o facă. Din prima zi de când am venit aici și am văzut cum se antrenează nu aveam niciun dubiu că nu pot să arate de maniera această. Sunt jucători care au dorință mare de afirmare. Cred că foarte multe cluburi din liga întîi deja se uită la ei, dar noi sperăm să-i ținem cât mai mult, să avem stabilitate, să fim un club serios, iar orașul să-și dorească să realizeze ceva. Vreau să-i felicit pentru că au dat dovadă de personalitate, de curaj, de calitate. Lucrurile acestea se văd cu ochiul liber și cred că astăzi nu s-a pus sub nicio formă problema învingătoarei. Eu vreau să câștig fiecare meci, mă uit mai puțin la clasament. În momentul în care îţi câștigi punctele, nu ai cum să fii decât în față. Mă bucur că fanii au început să viseze frumos, sper să existe acest entuziasm și în momentele grele. Vrea să văd același entuziasm, aceeași bucurie, cînd lucrurile nu merg, echipa pierde, dar are atitudine și arată că vrea să câștige meciul. Lucrul acesta trebuie să-i mulțumească pe toți cei care vin la stadion”.

Au evoluat următoarele formaţii - FC Farul: Muțiu (cpt.) - Cană, V. Lică, I. Ursu, D. Panait - R. Greu (84 Nicola), P. Antoche - Kanda, Cruceru (79 M. Doumbia), Al. Stoica (87 Carabela) - I. Stoica; CS Mioveni (antrenor Marius Stoica): Fl. Croitoru - R. Ghiţă, Burnea (cpt.), Celea, C. Alexe - R. Costin, M. Şerban (88 Işfan) - Anghelina (58 Massaro), Coşereanu, Măzărache (58 V. Balint) - Hergheligiu.

Alte rezultate - vineri: Pandurii Tg. Jiu - Universitatea Cluj 0-1; sâmbătă: Concordia Chiajna - FK Csikszereda 1-0, Viitorul Pandurii Tg. Jiu - Metaloglobus Bucureşti 1-0, Rapid Bucureşti - Ripensia Timişoara 0-0, ASU Politehnica Timişoara - Dunărea Călăraşi 1-1.

Programul celorlalte partide din etapa a 14-a - duminică, 27 octombrie, ora 12.30: CSM Reşiţa - UTA Arad (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport); luni, 28 octombrie, ora 18.00: Campionii FC Argeş - SCM Gloria Buzău (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport).

Meciul Turris Oltul Tr. Măgurele - Petrolul Ploieşti a fost amânat, urmând să se dispute la 20 noiembrie.

Întâlnirea Daco-Getica Bucureşti - Sportul Snagov nu va avea loc, echipa Daco-Getica anunţând că se retrage din campionat. Toate rezultatele acestei formaţii vor fi anulate.

Clasament: 1. Mioveni 27p (golaveraj: 23-10), 2. Turnu Măgurele 26p (25-11), 3. Viitorul Pandurii 24p (19-15), 4. UTA 23p (28-6), 5. Metaloglobus 22p (18-13), 6. FC FARUL 22p (15-12), 7. Rapid 21p (14-10), 8. Petrolul 21p (14-11), 9. Buzău 20p (20-11), 10. Chiajna 19p (11-15), 11. FC Argeş 17p (16-17), 12. Ripensia 17p (19-21), 13. U. Cluj 16p (18-15), 14. Călărași 16p (17-19), 15. Csikszereda 16p (12-16), 16. Reșița 15p (14-18), 17. ASU Poli 14p (12-9), 18. Pandurii 7p (8-26), 19. Daco-Getica 6p (8-33), 20. Snagov 5p (8-32).