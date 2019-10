FC Farul, cu gândul la primul succes în deplasare

Sâmbătă, 12 octombrie, de la ora 11.00, stadionul Municipal din Drobeta Turnu Severin va găzdui întâlnirea dintre formaţiile Viitorul Pandurii Tg. Jiu şi FC Farul Constanța, din etapa a 11-a a Ligii a 2-a la fotbal. Un meci în care fotbaliştii antrenaţi de Ianis Zicu şi Daniel Florea vor să spargă gheaţa şi în deplasare, pentru a obţine primul succes pe teren străin.

„O partidă grea, dificilă. Mă bucur că vom juca pe un teren bun. Cred că putem obţine prima victorie în deplasare. Ne-am pregătit bine în această săptămână. Cred că am arătat mai bine la antrenamente decât săptămâna trecută, când am avut probleme cu FC Snagov. Îmi doresc să jucăm bine și să câștigăm. Până la urmă însă, este bine dacă rămânem cu punctele. Dacă vom câștiga după un joc mai puțin bun, nu mă deranjează. În mintea noastră este să avem o evoluție bună, să câștigăm și să legăm două victorii. Campionatul este lung, este important să avem constanță, să obținem puncte la fiecare etapă. Dacă mă uit în spate, la meciurile de la Chiajna și Reșița, unde ar fi fost bun și egalul, cu două puncte în plus eram mult mai aproape de un loc de promovare. Cred că sunt șanse să urcăm în clasament. Este important ca la ora meciului să existe atitudine, determinare și energie pozitivă în cadrul grupului” - Ianis Zicu, antrenor FC Farul.

„Sper ca la acest meci să vină și primul meu gol din acțiune în acest sezon, dar important este să câștige echipa. Va fi un meci foarte greu, etapa trecută au bătut cu 7-1 la Reșița. Mergem să câştigăm, să spargem gheaţa şi în deplasare. Ne-am mai închegat, suntem mai bine decât la începutul campionatului. şi vrem să aducem puncte şi de pe teren străin. Echipele se vor bate pentru promovare până în ultima etapă și sper să fie și Farul acolo. Pentru asta luptăm la fiecare meci” - Alexandru Stoica.

Programul celorlalte partide din etapa a 11-a - sâmbătă, 12 octombrie, ora 11.00: Ripensia Timişoara - CS Mioveni, ora 13.30: Metaloglobus Bucureşti - Turris Oltul Turnu Măgurele (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); duminică, 13 octombrie, ora 14.30: Sportul Snagov - Universitatea Cluj (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), ora 17.00: FK Csikszereda - Pandurii Tg. Jiu (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), ora 19.30: Petrolul Ploieşti - Daco-Getica Bucureşti (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport).

Întâlnirile Campionii FC Argeş - CSM Reşiţa, SCM Gloria Buzău - ASU Politehnica Timişoara, UTA Arad - Concordia Chiajna şi Dunărea Călăraşi - Rapid Bucureşti au fost amânate

Clasament Liga a 2-a: 1. Turnu Măgurele 25p (golaveraj: 22-6), 2. Mioveni 20p (14-5), 3. UTA 19p (26-5), 4. Buzău 19p (19-9), 5. Rapid 17p (13-9), 6. FC Argeş 16p (13-13), 7. Metaloglobus 15p (15-11), 8. FC FARUL 15p (7-6), 9. Petrolul 15p (8-10), 10. Viitorul Pandurii 14p (14-13), 11. Chiajna 13p (9-12), 12. ASU Poli 12p (10-6), 13. Călărași 12p (13-15), 14. Ripensia 12p (12-14), 15. Reșița 12p (12-16), 16. U. Cluj 11p (12-9), 17. Csikszereda 9p (8-13), 18. Daco-Getica 6p (6-22), 19. Pandurii 5p (5-20), 20. Snagov 1p (3-27).