FC Farul dă... lovitură după lovitură

Față de sezoanele precedente, când achizițiile importante se făceau pe ultima sută de metri, FC Farul Constanța a demarat o campanie spectaculoasă de transferuri încă din startul pregătirilor. Chiar dacă până la debutul noii ediții a Ligii a 2-a mai este o lună, conducerea grupării de pe litoral a parafat deja contracte cu patru jucători importanți. Astfel, după ce căpitanul Florin Pătrașcu a fost convins să continue la Constanța, alți trei jucători, Sorin Chițu, Adrian Pătulea și Daniel Barna, au semnat angajamente pe șase luni, cu drept de prelungire pentru alte șase luni. Primii doi au mai evoluat la FC Farul, în timp ce Barna a jucat în ultimii ani în prima ligă, la Ceahlăul Piatra Neamț și FC Brașov. Noile achiziții au participat la antrenamentul de ieri, chiar dacă Pătulea și Chițu au făcut doar exerciții de stretching și alergări ușoare.

CU GÂNDUL ȘI LA PROMOVARE

„Am ales să revin la Constanța pentru că m-am simțit bine aici, m-am atașat de suporteri și de club și îmi doresc să facem o treabă bună. Nu am vorbit despre obiectivul pentru sezonul următor, dar, dacă după tur vom fi aproape de primul loc, putem forța și promovarea în prima ligă. Au venit jucători valoroși și, alături de cei tineri, cred că avem un lot bun. Vom juca fiecare meci cu gândul la victorie”, a spus Chițu. „Simt că autoritățile județene vor veni alături de noi, iar partea financiară va fi asigurată. Avem șanse de promovare, pentru că seria în care suntem și nivelul din liga a doua ne dau mare încredere. Din Oțelul Galați și Rapid București a rămas doar numele, pentru că loturile și partea financiară nu impresionează. La Galați, s-au pus stâlpi în mijlocul terenului, iar Rapid nu are nici antrenor, nici jucători de valoare, deși a rămas o lună până la debutul campionatului. La Farul, scheletul echipei s-a conturat deja cu jucători experimentați și de valoare. Cine mai are atac cu doi golgheteri, care au marcat goluri în prima ligă? Rămâne de văzut forma noastră sportivă, pentru că trebuie să ne omogenizăm și să băgăm mingea în poartă”, a adăugat Pătulea. „Am venit la Farul pentru că se anunță un proiect frumos. Au venit mulți jucători importanți, am înțeles că vor mai veni și ar fi păcat să nu încercăm să ne batem pentru promovare. Principalele contracandidate par a fi Rapid, Oțelul și Ceahlăul, iar cine va avea mai multă liniște, mai ales din punct de vedere financiar, va merge în prima ligă”, a completat Barna.

Conducerea grupării de pe litoral a ajuns ieri la un acord cu un alt jucător care a mai evoluat la FC Farul, Vasilică Cristocea, iar mijlocașul în vârstă de 35 de ani se va pregăti începând de azi sub comanda antrenorului Constantin Gache. Totodată, un alt mijlocaș, Alin Pătrașcu, care a jucat în sezonul trecut la ACS Berceni, este așteptat să ajungă pe litoral.