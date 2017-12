FC Farul, dezavantajată de FRF

BLOCAŢI DE FEDERAŢIE. Convinşi că vor putea amâna debutul în viitorul sezon al Ligii a II-a, conducătorii Farului au avut parte de o surpriză neplăcută. Chiar dacă au primit din partea celor de la Viitorul Constanţa acceptul în scris pentru a reprograma pentru 15 septembrie meciul direct din prima etapă, Federaţia Română de Fotbal le-a refuzat cererea. Motivul indicat de conducătorii fotbalului românesc a fost faptul că solicitarea constănţenilor nu a venit cu minimum zece zile înaintea jocului, aşa cum prevede regulamentul. „Nici noi nu mai înţelegem. Ba ne-au spus că se amână, ba ne-au anunţat că se joacă. Pentru moment se joacă şi trebuie să fim pregătiţi”, a spus antrenorul Ioan Sdrobiş. „Am primit hârtie din partea federaţiei că meciul se va disputa conform programării iniţiale şi ne-au anunţat să ne luăm măsurile de rigoare pentru ca jocul să se desfăşoare în mod normal. Ne pare rău. A fost un gest de înţelegere către FC Farul. Le-am explicat personal celor de la federaţie despre ce este vorbă, dar ne-au reproşat că se încalcă regulamentul”, a spus Paul Peniu, preşedintele Academiei “Gheorghe Hagi”. Astfel, meciul dintre Viitorul şi FC Farul va avea loc sâmbătă, pe stadionul din Ovidiu.

A VENIT ŞI LUCAN. Lotul aflat sub comanda lui Ioan Sdrobiş s-a întărit ieri dimineaţă şi cu veteranul Marius Lucan, un mijlocaş defensiv de 32 de ani, cu mare experienţă în liga secundă, care a lucrat cu tehnicianul constănţean la Midia Năvodari. În plus, conducerea grupării de pe litoral încearcă să găsească un portar de valoare, pe lista posibilelor achiziţii fiind Cristian Hăisan, Mihai Barbu şi Cristi Munteanu. Până atunci, “Părintele” încearcă să găsească o formulă de start pentru debutul actualului sezon al Ligii a II-a. Printre preferaţii antrenorului Farului se numără şi atacantul Eduard Tismănaru, venit de la FCM Bacău. Vârful în vârstă de 23 de ani a marcat de două ori împotriva formaţiei constănţene, în urmă cu doi ani, în Cupa României, pe vremea când evolua la Jiul Petroşani, în meciul câştigat de “mineri”, cu 3-2. „Am găsit un colectiv bun şi majoritatea ne cunoaştem între noi de la alte echipe. Aşteptăm să-i dăm drumul la treabă, pentru că suntem nerăbdători să jucăm. Va fi greu de tras la promovare în primul an, astfel că dorim să facem o echipă competitivă şi sezonul viitor să ne luptăm pentru revenirea în prima ligă”, a declarat Tismănaru. „Se pot face multe lucruri bune la Constanţa, dar primul obiectiv este să formăm o echipă şi să legăm relaţiile de joc. Nu-i nicio problemă că va fi adus un alt portar. Nu mă tem de concurenţă”, a spus portarul Daniel Zdrâncă. Până joi, conducerea clubului constănţean va încerca să rezolve situaţia contractuală a jucătorilor din lot pentru a-i legitima în timp util în vederea derby-ului local cu Viitorul Constanţa.