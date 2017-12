FC Farul, egal la Călăraşi

Cu o săptămână înaintea reluării campionatului Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa a disputat, sâmbătă, ultimul meci amical, încheind la egalitate, scor 1-1, în fieful formaţiei din Liga a III-a Dunărea Călăraşi. Unicul gol al fotmaţiei pregătite de Ştefan Petcu a fost marcat de Igiroşanu, cu zece minute înainte de final. Constănţenii au abordat partida cu o formulă de start improvizată în urma numeroaselor absenţe, G. Curcă, Ivanovici, Niţescu, Lădaru şi Silvăşan lipsind din cauza accidentărilor. Astfel, antrenorul Ştefan Petcu a început partida cu următorii jucători: Vl. Neagu - Ghinea, Buzea, Bumbac, Mansur - Scărlătescu, D. Stan, I. Florea, V. Apostol - Cr. Cristea, Coteanu. După pauză au mai intrat: Puia - Băjan, Niţescu, Tothăzan, Tudor, Butoi, Igiroşanu. „Jocul echipei a fost mulţumitor şi băieţii s-au mişcat mai bine din toate punctele de vedere, însă acesta este lotul pe care-l am la dispoziţie. Am văzut determinare şi dorinţă, am avut şi momente bune de dominare, bazate pe posesie şi construcţie, dar încă nu merge bine la finalizare. Se simte absenţa unui jucător de calitate în acea poziţie”, a spus Petcu. Tehnicianul grupării de pe litoral a testat şi un mijlocaş stânga brazilian, sosit la echipă cu câteva zeci de minute înaintea jocului de la Călăraşi. „S-a mişcat bine, se vede că are tehnică, dar nu ştiu cum stă cu pregătirea”, a explicat Petcu.

Partida de la Călăraşi a fost la un pas să se întrerupă din cauza problemelor de arbitraj. „Am vrut să retrag echipa de pe teren pentru că arbitrul a tot tras cu gazdele şi a fragmentat prea mult jocul. După ce le-a dat o lovitură de pedeapsă inexistentă, ratată de Dunărea, s-a gândit să dicteze repetarea execuţiei. În plus, ne-a tot oprit pe faza de atac, dar până la urmă am rămas pe teren până la final”, a declarat Petcu.

MARŢI, ZIUA DECISIVĂ În privinţa antrenorului cu care FC Farul va aborda primul meci oficial din acest an, programat sâmbătă, în fieful celor de la CF Brăila, în etapa a 17-a a Ligii a II-a, situaţia rămâne incertă. „Am promisiunea că marţi voi primi un nou salariu. Dacă nu se întâmplă acest lucru, nu mai stau la echipă, pentru că vreau să fiu respectat. Dacă-mi voi primi banii, dar nu va fi numit un nou antrenor, voi rămâne pe banca tehnică şi pentru meciul de la Brăila”, a adăugat Ştefan Petcu.