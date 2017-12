FC Farul, eliminată din Cupa României

FC Farul nu a reuşit minunea în competiţia surprizelor, fiind eliminată, aseară, în 16-imile de finală ale Cupei României de către FC Braşov. Deşi a avut trei probleme de efectiv, Matei, Ghenciu şi Olteanu, FC Farul a evoluat cu mult curaj sub Tâmpa, reuşind câteva acţiuni frumoase, dar nefinalizate, din păcate. De altfel, prima situaţie importantă a partidei s-a consumat la poarta lui Taborda, în min.12, însă mingea lobată de Stoianof peste portarul Braşovului a căzut pe bara transversală. Gazdele au deschis scorul chiar la prima lor acţiune periculoasă, în min. 22, căpitanul Buga împingând mingea în poartă din careul mic după o centrare a lui Dorinel Popa, care îl depăşise uşor pe V. Sandu. Chiar dacă nu au fost cu nimic inferiori unei echipe din primul eşalon, constănţenii nu au reuşit din păcate să şi înscrie un gol care ar fi putut să schimbe soarta întâlnirii. Singura situaţie clară de a marca s-a petrecut în min. 82, dar mingea reluată cu capul de Stegaru a trecut peste poarta braşoveană. Mai mult, V. Sandu a primit în min. 86 al doilea cartonaş galben şi implicit pe cel roşu, astfel că Farul nu a mai avut în final puterea de a forţa golul egalizator. Scor final: FC Braşov - FC Farul 1-0. „Din păcate, diferenţa a fost doar pe tabela de marcaj. Ne-am creat ocazii, dar din nou nu am reuşit să şi înscriem. Am ieşit însă cu fruntea sus din această competiţie, unde am fi dorit însă să jucăm mai mult. Mulţumim suporterilor care au venit în număr mare în această deplasare şi ne-au susţinut”, a declarat antrenorul secund Ion Barbu.

Pentru FC Farul au evoluat următorii jucători: Curcă - Niţescu, Stegaru, Ţabără, V. Sandu - Ivanovici (80 D. Popa), Buzea, Stoianof (85 Coteanu) - Sg. Popescu (52 Bîrlădeanu), S. Chiţu, Săceanu.