FC Farul, eşec nemeritat la Galaţi

Lipsită de serviciile mai multor jucători de bază, FC Farul a cedat, sâmbătă, la limită, scor 0-1, în partida cu Dunărea Galaţi, din deplasare, în etapa a 21-a a Ligii a II-a la fotbal. Cu o formulă de echipă defensivă, constănţenii au început jocul mai bine, Niţescu ameninţând poarta adversă cu două şuturi de la distanţă. În plus, elevii lui Gică Butoiu au cerut o lovitură de pedeapsă la un henţ comis de Chelaru în propria suprafaţă de pedeapsă, dar centralul Augustus Constantin a lăsat jocul să continue. Cea mai mare ocazie a constănţenilor a fost irosită de Husein, în min. 33, mijlocaşul Farului nereuşind să-l învingă pe portarul Bogdan Pîrvu, din 10 m. Un minut mai târziu, gălăţenii au deschis scorul, Chelaru reluând din centrul careului mingea centrată de Pribac, după o uşoară deviere a veteranului grupării de pe litoral Ion Barbu. După pauză, jocul s-a mai liniştit, însă Husein a mai avut o oportunitate de a marca, în min. 81, şutul său fiind respins în corner de portarul Dunării. „Ar fi trebuit să obţinem măcar un rezultat de egalitate, pentru că meritam cel puţin un punct. Am avut câteva ocazii clare de gol, însă nu am reuşit să marcăm. Nu ne-am mişcat rău, dar sunt câţiva jucători în urmă cu pregătirea fizică şi nu erau alte soluţii pe banca tehnică”, a spus Butoiu, care l-a introdus pe final în teren şi pe Sescioreanu, puştiul de 18 ani debutând astfel în Liga a II-a. Pentru FC Farul au evoluat: Zdrîncă - Niţescu, Patriche, I. Barbu, Buzea (66 Borza), Sascău - Husein, Păduraru (57 Stăncioiu), G. Munteanu, I. Lupu (78 Sescioreanu) - Dutciuc.

Rezultatele etapei: Dunărea Galaţi - FC Farul Constanţa 1-0; Săgeata Năvodari - Steaua II Bucureşti 3-2; Juventus Bucureşti - Viitorul Constanţa 0-2; Gloria Buzău - Concordia Chiajna 2-2; Dinamo II Bucureşti - Delta Tulcea 0-1; CF Brăila - FC Snagov 2-0; CS Otopeni - FC Botoşani 4-1; Ceahlăul Piatra Neamţ - Astra II Giurgiu 3-1.

Clasament Seria I

1. Ceahlăul 20 15 5 0 51-13 50 (+20)

2. Săgeata Năvodari 21 15 2 4 39-17 47 (+14)

3. Concordia Chiajna 21 12 7 2 35-17 43 (+7)

4. CS Otopeni 21 10 3 8 28-29 33 (+3)

5. Viitorul Constanţa 21 8 8 5 29-25 32 (+2)

6. Delta Tulcea 21 9 3 9 28-32 30 (0)

7. FC Snagov 21 9 2 10 26-37 29 (-1)

8. Dunărea Galaţi 21 7 7 7 31-22 28 (-5)

9. FC Botoşani 20 8 4 8 31-30 28 (+1)

10. FC Farul Constanţa 21 7 6 8 20-25 27 (-3)

11. Astra II Giurgiu 21 7 5 9 31-37 26 (-7)

12. Gloria Buzău 21 5 9 7 19-22 24 (-9)

13. Dinamo II Bucureşti 21 6 3 12 18-35 21 (-9)

14. Steaua II Bucureşti 21 4 5 12 20-35 17 (-13)

15. Juventus Bucureşti 21 3 6 12 20-36 15 (-18)

16. CF Brăila 21 1 5 14 16-30 11 (-22)