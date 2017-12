FC Farul face astăzi vizita medicală

După 15 zile de pregătire, elevii lui Ion Marin vor efectua astăzi, la Institutul Naţional de Medicină Sportivă din Bucureşti, o vizită medicală completă, spre deosebire de anii trecuţi, cînd testele s-au făcut la Constanţa. Tehnicianul constănţean a decis să deplaseze în capitală un lot de 25 de jucători: Curcă, Vlas, Băcilă, Măţel, Rastovac, Pahor, I. Barbu, Pătraşcu, Mendy, Ben Teekloh, Voiculeţ, Rusmir, Gerlem, Fatai, Larie, Nanu, Gosic, Chico, D. Florea, Bubuleandră, Durbac, Pantelie, Păcuraru, Alibec şi Matei. Ultimii trei nu au participat la antrenamentul de ieri dimineaţă, fiind menajaţi din cauza unor uşoare accidentări. “Săpăligă” i-a lăsat la Constanţa pe Uche, Mansur, Henry, Călin şi Armando, care vor efectua vizita medicală pe plan local, în timp ce Vladimir Neagu a fost învoit, avînd probleme familiale. Nici bulgarul Kuncho Kunchev, aflat în probe, nu va merge la Bucureşti, urmînd să facă vizita medicală doar dacă va fi oprit în lot.

Formaţia de pe litoral şi-a fixat programul de pregătire pînă la plecarea în cantonamentul din Antalya. “Rechinii” vor disputa prima partida amicală sîmbătă, de la ora 11.00, cel mai probabil pe terenul SNC, împotriva divizionarei secunde Delta Tulcea. Săptămîna viitoare, FC Farul va juca încă două meciuri test, miercuri, cu CSM Medgidia şi vineri, împotriva Unirii Slobozia, echipă pregătită începînd de ieri de fostul antrenor cu portarii al constănţenilor, Ion Răuţă. Miercuri, 4 februarie, de la ora 14.00, Farul va juca împotriva bulgarilor de la Cerno More Varna, în ultimul amical înaintea plecării în Turcia. Disputa cu bulgarii reprezintă în acelaşi timp ultimul test în ţară, “Săpăligă” anunţînd că, după întoarcerea din Antalya, echipa nu va mai disputa niciun meci, pînă la prima etapă din retur, cînd Farul va întîlni, la Constanţa, pe Gloria Buzău.

Altfel, constănţenii l-au readus pe Laurenţiu Florea, care a evoluat în prima parte a sezonului la CSM Ploieşti, în liga secundă. Fundaşul stînga în vîrstă de 28 de ani a mai evoluat la Farul cinci sezoane, în perioada 2003-2008, şi are şanse mari să fie titular în retur.

Cazul Farmache, amînat din nou

Speranţele lui Răzvan Farmache de a deveni jucător liber de contract cît mai rapid s-au spulberat, după ce Camera Naţională pentru Soluţionarea Litigiilor din cadrul Federaţiei Române de Fotbal a amînat, pentru a doua oară, luarea unei decizii în privinţa memoriului depus de jucătorul Farului. Oficialii federaţiei au luat în discuţie cazul fundaşului dreapta în vîrstă de 30 de ani, însă nu au putut lua o hotărîre, după ce gruparea de pe litoral a prezentat acte privind plăţile făcute către fotbalist. “Din cîte am înţeles, au prezentat acte prin care au arătat că mi-au plătit o sumă în luna iulie, la finalul campionatului trecut. Este vorba de prima de obiectiv, pentru salvarea de la retrogradare, dar ei au spus altceva. Au plusat, adăugînd şi prima pentru victoria din prima etapă, de la Buzău. Cum să-mi plătească însă bani în avans? Eu am de luat bani după o serie de cinci meciuri jucate. De unde ştiau ei că o să le joc? Dacă mă accidentam sau nu prindeam echipa, ce făceam? Aduceam înapoi banii? În plus, nu se potrivesc nici sumele datorate şi nici datele în care s-au făcut plăţile. Cazul s-a amînat pentru că trebuie să prezint şi eu varianta mea şi voi aduce alte acte”, a declarat Farmache. Fundaşul Farului speră ca săptămîna viitoare, pe 27 ianuarie, să fie declarat liber de contract.

În schimb, Marius Nae ar putea deveni astăzi liber de contract. Curtea de Arbitraj pentru Fotbal de la Bucureşti va judeca de la ora 14.00 recursul depus de Farul. Mijlocaşul constănţean a cîştigat în primă instanţă şi speră să primească astăzi o hotărîre definitivă.