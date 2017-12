FC Farul face calcule pentru podium

În ciuda unui program dificil, FC Farul Constanţa speră să dea lovitura şi să încheie turul actualului sezon al Ligii a II-a la fotbal pe podiumul Seriei 1, mai ales că, după succesul obţinut sâmbătă, la Buzău, echipa pregătită de Marian Pană s-a apropiat la doar şase puncte de locurile promovabile. „Am spart gheaţa şi am câştigat primul meci în deplasare în acest sezon. Nici până acum nu ne descurcasem prea rău pe teren străin, unde am înregistrat doar două eşecuri, dar aveam nevoie şi de o victorie. Teoretic, jocul cu Gloria a picat într-o conjunctură nefavorabilă, pentru că am avut mulţi absenţi, din cauza suspendărilor şi accidentărilor, dar până la urmă trebuie să recunoaştem că am beneficiat şi de şansă. Ne-au lipsit jucătorii în partida cu lanterna roşie, am reuşit să luăm trei puncte, iar acum vor reintra în jocurile dificile”, a spus preşedintele Farului, Marcel Lică. Conducătorul grupării de pe litoral speră că elevii lui Marian Pană vor continua seria rezultatelor favorabile şi în ultimele trei etape ale turului. „Teoretic, putem lua punctaj maxim şi avem chiar şanse la podium, dar ne va fi foarte greu. Pe teren propriu jucăm împotriva unor echipe din plutonul fruntaş, care-şi vor vinde scump pielea. Mai întâi, întâlnim pe FC Snagov, o echipă incomodă, care vine după un semieşec pe teren propriu, iar în ultima etapă vine la Constanţa o pretendentă la promovare, CSMS Iaşi. În plus, jucăm la Mangalia, iar derby-urile judeţene sunt ceva aparte, cu orgolii şi ambiţii. Sincer să fiu, ne propunem să luăm cel puţin şase puncte şi să încheiem prima parte a campionatului cu +3 la adevăr. Contează ce fac şi celelalte echipe din frunte, pentru că Tulcea pare să aibă un program mai uşor, în timp ce Viitorul are parte de deplasări dificile”, a explicat Lică. Oficialul constănţean a mărturisit că nu se gândeşte încă la lupta pentru promovare: „Vreau ca la finalul sezonului, când tragem linie să pot spune că Farul a făcut o figură onorabilă. Sigur, toţi ne dorim promovarea, dar în condiţiile actuale nu ştiu dacă suntem o pretendentă la Liga 1. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ”.