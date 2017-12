FC Farul face planuri pentru Urziceni

Ajunşi într-o situaţie disperată în clasamentul Ligii I (locul 15, 23 de puncte, -16 la adevăr), elevii lui Ion Marin trag speranţe că vor reuşi să redreseze situaţia şi la finalul acestui sezon să-şi asigure menţinerea pe prima scenă a fotbalului românesc. Constănţenii pot un face un pas important în acest sens sîmbătă, cînd vor întîlni, în deplasare, revelaţia campionatului, Unirea Urziceni. „Mergem la Urziceni cu speranţa că vom juca bine, mai ales că am arătat că ne descurcăm în deplasare. Căutăm soluţii pentru a obţine un rezultat bun, ceea ce poate însemna şi un rezultat de egalitate, dar trebuie să recunosc că ne uităm cu jind către trei puncte. Unirea este o echipă muncitoare, care ştie să joace la rezultat, dar am dovedit că putem face şi noi acest lucru. Consider că avem şanse reale de salvare, chiar dacă pierdem la Urziceni, pentru că avem un program favorabil”, a spus antrenorul Farului. „Abordăm meciul cu gîndul la victorie pentru că ne-am propus să scoatem cît mai multe puncte în etapele rămase pînă la finalul sezonului. Şi un punct ar fi bun, dar îmi doresc să marcăm pentru că ar conta mult la moralul echipei”, a adăugat mijlocaşul Marius Nae. Ca şi la meciul cu Pandurii Tg. Jiu, “Săpăligă” se confruntă cu probleme de efectiv, trei dintre jucătorii de bază, Gerlem, Farmache şi Pătraşcu fiind accidentaţi. „Sperăm să-i recuperăm pînă la ora jocului, dar şansele sînt destul de mici”, a explicat tehnicianul constănţean.

Se tem de arbitraj

După ce au acuzat în deseori arbitrajul, constănţenii se tem să nu fie dezavantajaţi şi la meciul de la Urziceni. „Au fost grave greşeli de arbitraj cu Pandurii şi mă refer la golul anulat lui Chico, la lovitura de pedeapsă acordată oaspeţilor şi la faptul că jucătorul Chibulcutean nu a primit al doilea cartonaş galben. Singura formulă legală de protest este să facem memoriu. Dacă şi la Urziceni se mai repetă greşelile de arbitraj, chiar înseamnă că cineva a condamnat această echipă”, a avertizat Ion Marin. În schimb, chiar dacă au primele blocate, jucătorii au au spus că banii nu contează în acest moment. „Avem nişte prime stabilite şi pentru ele jucăm, dar acum este un moment mai trist şi mergem la Urziceni să cîştigăm”, a declarat căpitanul Cristi Şchiopu. “Sînt momente în viaţă cînd orice sumă este în joc, cariera, imaginea sau probarea valorii sînt mai importante”, a adăugat “Săpăligă”.