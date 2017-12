FC Farul II, anticamera primei echipe

Dacă sezonul trecut a fost unul al suferinţei pentru echipa a doua de la FC Farul, echipa fiind aproape de a părăsi cel de-al treilea eşalon al fotbalului românesc, actuala stagiune pare a fi una reuşită. Nu neapărat prin prisma locului ocupat în clasament, ci datorită faptului că principalul obiectiv, promovarea tinerilor jucători, a fost atins. De la echipa satelit a clubului constănţean au făcut pasul pe prima scenă mai mulţi fotbalişti, precum Alibec, C. Matei, Larie, Bubuleandră sau Fatai. Deşi nu au prins decît ocazional lotul lărgit al primei echipe a Farului, portarul Neagu, fundaşul stînga Lăzărescu sau mijlocaşul nigerian Mansur pot face şi ei, în scurt timp, pasul către primul eşalon. Pregătită de antrenorul Ion Constantinescu, FC Farul II trece printr-un moment bun în campionat, fiind o rampă de lansare şi pentru alţi tineri fotbalişti. “Avem în actualul lot destui fotbalişti buni, care ar putea ajunge la prima echipă. Sînt talentaţi, sînt crescuţi de clubul nostru de patru-cinci ani şi dacă vor fi serioşi în continuare, pot ajunge să evolueze în Liga 1. Atacantul Sandu Ştefan, mijlocaşii Ştefănescu, Iovănescu (n.r. - nepotul fostului jucător Sebastian Iovănescu), fundaşii centrali Tudorache şi Angelis sau fundaşul dreapta Ionuţ Sandu sînt cîţiva din jucătorii în care avem mare încredere. Portarii Venicică şi Tănăsel, alături de Călin, Ţarălungă şi Armando, ultimii doi cochetînd şi cu prima echipă, sînt speranţele clubului pentru viitor. Obiectivul nostru este clar: creşterea şi promovarea tinerilor fotbalişti. În ultimul an, Centrul de copii şi juniori a dovedit că este cu adevărat o anticameră pentru formaţia mare. Am selectat cei mai buni tineri pe care i-am avut, iar roadele s-au văzut. Chiar dacă avem o echipă nouă faţă de sezonul trecut, parcursul nostru în seria a doua din liga a treia este unul reuşit. Sîntem pe un merituos loc 7 şi s-ar fi putut chiar mai bine“, a declarat Ion Constantinescu. După 21 de etape, FC Farul II a acumulat 30 de puncte, avînd zero în clasamentul adevărului (19 meciuri jucate, nouă victorii, trei remize, şapte înfrîngeri, golaveraj: 36-26) şi aşteaptă fără emoţii finalul campionatului, fiind la 25 de puncte distanţă de singurul loc retrogradant (n.r. - trei echipe s-au retras din competiţie), ocupat în acest moment de CSM Medgidia.