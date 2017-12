FC Farul II va juca anul viitor tot în Liga a III-a

Retrogradată în liga a IV-a la finalul sezonului trecut, echipa FC Farul II Constanţa are şanse mari să evolueze anul acesta în Liga a III-a, după ce mai multe grupări au anunţat că nu se vor înscrie în campionat. “Intenţionăm ca echipa a doua să-şi desfăşoare în continuare activitatea în Liga a treia şi vom avea un răspuns în cursul acestei săptămîni. Facem acest lucru pentru că în cadrul clubului s-a constituit o grupă valorică cu care vom lucra inclusiv noi, antrenorii de la echipa mare. A apărut deja un grup de tineri pe care-l vom păstra lîngă noi. Sînt nişte copii foarte talentaţi, dar mai au încă mult de lucru. Dacă ei sînt serioşi sînt siguri că vor ajunge jucători de Liga întîi, fără probleme. Trebuie să fie serioşi şi să muncească foarte mult. În această grupă valorică vor fi vîrfurile de la grupele mari de juniori, plus un grup de la echipă campioană naţională de juniori, şi cei din cadrul lotului, cei trei nigerieni plus Alibec, Bubuleandră, Matei şi Fatai”, a spus Ion Marin. Totodată, FC Farul II a primit, ieri, o sponsorizare în valoare de 20.000 de la o firmă germană, constînd în echipament sportiv.