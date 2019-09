FC Farul, în căutarea celui de-al doilea succes din campionat

Duminică, 8 septembrie, de la ora 13.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), pe stadionul Gheorghe Hagi” din Constanţa, se va disputa partida dintre formaţiile FC Farul Constanța şi FC Csikszereda, din etapa a 6-a a Ligii a 2-a la fotbal. Un meci în care fotbaliştii antrenaţi de Ianis Zicu şi Daniel Florea trebuie să obţină victoria, pentru a acumula puncte importante în clasament şi pentru a evada din zona inferioară a clasamentului.

„Este o partidă foarte grea. Dacă până acum am întâlnit echipe care-și anunțaseră candidatura la promovare, de data aceasta întâlnim o echipă de nivel mediu, dar care ne poate pune probleme foarte mari. Această partidă trebuie câștigată, indiferent de jocul pe care-l prestăm, pentru că avem nevoie de cele trei puncte. Am discutat cu băieții din față, sunt cinci meciuri în care atacanții nu au marcat. Să sperăm că și gazonul va arăta decent la ora partidei, ca să putem avea un joc colectiv foarte bun. Fanii au fost alături de noi la toate partidele, chiar și când am avut rezultate negative. Cred că au văzut că jucătorii își dau viața pe teren și sper ca lucrul acesta, indiferent de rezultat, să-l facă până la final” - Ianis Zicu.

„Am venit la o echipă frumoasă, de tradiție, cu suporteri care merită să o revadă în prima ligă. Sper să am multe realizări, să-mi ajut colegii și să obținem cât mai multe victorii. Fizic sunt bine, m-am pregătit în vacanță și abia aștept să joc. Este un proiect frumos, sper să realizăm promovarea” - Patrick Petre.

Biletele pentru partida de duminică au fost puse în vânzare, online, pe site-ul partenerilor de la Eventim, precum şi la magazinele partenere: Vodafone, OMV, Cărtureşti şi Humanitas, iar în ziua meciului pot fi procurate şi de stadion. Biletele costă 10 lei - la peluză, 15 lei - la tribuna 1 şi 20 de lei - la tribuna A1.

Programul celorlalte întâlniri ale etapei - vineri, 6 septembrie, ora 19.30 (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport): CS Mioveni - Metaloglobus Bucureşti; sâmbătă, 7 septembrie, ora 11.00: Sportul Snagov - Dunărea Călăraşi, Pandurii Tg. Jiu - SCM Gloria Buzău, Concordia Chiajna - CSM Reşiţa, Turris Oltul Turnu Măgurele - ASU Politehnica Timişoara, ora 13.30 (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport): Daco-Getica Bucureşti - Campionii FC Argeş, ora 17.15 (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport): Rapid Bucureşti - Viitorul Pandurii Tg. Jiu, ora 19.45 (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport): Ripensia Timişoara - Petrolul Ploieşti.

Partida Universitatea Cluj - UTA Arad a fost amânată.

Clasament: 1. Turnu Măgurele 15p (golaveraj: 13-1), 2. Mioveni 13p (7-1), 3. UTA 12p (14-2), 4. Buzău 12p (12-3), 5. Rapid 10p (7-5), 6. Metaloglobus 9p (9-5), 7. FC Argeş 9p (7-5), 8. Reșița 7p (7-5), 9. Petrolul 7p (5-5), 10. Ripensia 7p (6-7), 11. Viitorul Pandurii 7p (4-5), 12. Chiajna 7p (4-7), 13. Daco-Getica 6p (2-6), 14. FC FARUL 5p (2-4), 15. ASU Poli 4p (3-3), 16. Csikszereda 4p (4-5), 17. U. Cluj 3p (3-7), 18. Călărași 2p (3-9), 19. Pandurii 1p (2-10), 20. Snagov 0p (1-19).