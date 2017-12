FC Farul, în căutarea primului succes

După două egaluri în debutul actualului sezon al Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa şi-a propus ca sâmbătă să dea lovitura şi să bifeze prima victorie, în partida cu CS Otopeni, programată de la ora 11.00, în deplasare. „Ne dorim să obţinem sâmbătă prima victorie din actualul sezon. După ce am văzut în primele două etape, vom întâlni o echipă bunicică, care va încerca să-şi apropie victoria. Le-au plecat jucători de valoare şi se simte acest lucru, dar aleargă mult şi formează o echipă compactă. Vor fi şi orgolii suplimentare, pentru că am antrenat cinci ani acolo. Singurul jucător rămas în lot este Celpan, dar conducerea clubului este aceeaşi. Ne-am despărţit în condiţii amiabile, dar a doua zi după ce am plecat, nimeni nu mă mai cunoştea. Ne aşteaptă un joc dificil, dar ne este la îndemână să luăm cele trei puncte”, a spus antrenorul Marian Pană, care va miza din nou pe defensivă, încercând să dea lovitura pe contraatac: „Ne gândim în primul rând să nu luăm gol, ca şi în primele două etape, când am făcut jocuri de aşteptare. Poate că dacă adoptam o tactică de atac, nu ne-am fi creat atâtea ocazii, cine ştie? Jucăm în deplasare, astfel că o vom face puţin mai defensiv, dar suntem o echipă în contrucţie şi ne adaptăm tactică după adversar”. Tehnicianul Farului este convins că lupta pentru primele locuri în Seria I va fi extrem de echilibrată în acest sezon. „Nu mai există echipe slabe. M-a surprins succesul obţinut de ieşeni la Tulcea, dar este încă o dovadă că totul este posibil în Seria I”, a explicat Pană.

OPTIMISM PRINTRE JUCĂTORI. După ce a fost titularizat în premieră în campionat, în egalul alb cu Viitorul Constanţa, fundaşul Ionel Posteucă speră să bifeze sâmbătă al doilea meci consecutiv fără gol primit. „Ne dorim să avem cât mai multe meciuri fără gol primite, dar să şi dăm. Vom întâlni o echipă incomodă, care are jucători cu experienţă, dar sper să tranşăm disputa în favoarea noastră”, a mărturisit jucătorul revenit în această vară la Constanţa. Şi Petre Ivanovici, surpriza lui Marian Pană din primele etape, visează să simtă gustul victoriei cu FC Farul. „Am venit la Constanţa de trei săptămâni, dar m-am adaptat destul de repede. Este un grup bun, cu care se poate lucra şi mi-am propus să joc cât mai bine la Otopeni şi să marchez primul gol pentru Farul. Mergem să ne jucăm şansă şi să nu pierdem”, a adăugat Ivanovici. Partida de la Otopeni va fi transmisă în direct de GSP TV.