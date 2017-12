FC Farul, în continuă schimbare

FC Farul a surprins plăcut în acest început de retur, când poate puţini mai credeau. Dacă la începutul sezonului formaţia constănţeană obţinea un singur punct în primele două jocuri, de data aceasta “marinarii“ au smuls patru puncte din primele două meciuri. Victoria din ultima etapă, 2-1 la Botoşani, este cu atât mai meritorie cu cât a fost realizată în faţa unei formaţii care în tur se gândea chiar şi la promovare. „Am fi putut câştiga şi cu 5-1 pentru că am avut multe ocazii. Uşor-uşor sper să ne fie tot mai bine şi să obţinem cât mai multe puncte. Mă bucur că am reuşit să înscriu primul gol pentru Farul şi sper să o ţin tot aşa. Suntem ca nişte fraţi toţi cei din echipă. Poate că şi greutăţile ne-au unit, însă este şi meritul antrenorului, pentru că a ştiut să formeze un grup unit. Urmează meciul cu Ceahlăul şi vrem să le provocăm nemţenilor primul eşec din acest sezon“, a declarat mijlocaşul Radu Sascău, cel care a reuşit golul victoriei la Botoşani. Înlocuit în min. 70 al partidei de la Botoşani, fundaşul Ion Barbu ar putea rata meciul de sâmbătă. „Am mers la Techirghiol, la doctorul Liviu Muja şi mi-a recomandat trei zile de repaus. În acest moment abia am pus piciorul jos. Sper să pot fi apt până sâmbătă“, a spus Barbu. Partida dintre FC Farul şi Ceahlăul se va disputa sâmbătă, de la ora 11.00.

GALERIE NUMEROASĂ LA BOTOŞANI. Galeria Farului a fost aproape de jucători şi în cea mai lungă deplasare din Seria I, însă eforturile le-au fost răsplătite prin cele trei puncte. „A fost un meci foarte greu la Botoşani. Am apreciat extraordinar efortul depus. Este victoria lor, a staff-ului tehnic, a echipei. A fost o partidă în care am văzut o dăruire totală din partea jucătorilor şi asta ne mulţumeşte cel mai mult. A fost o victorie obţinută cu sufletul. Este un rezultat foarte important pentru jucători, din toate punctele de vedere, dar în primul rând moral. Le mulţumesc membrilor galeriei care s-au deplasat la Botoşani. Galeria a fost frumoasă ca întodeauna şi ne-a încurajat tot meciul. Este foarte importantă o legătură sufletească între jucători şi galerie. Au fost momente în care au sensibilizat jucătorii. Este importat ca atunci când mergi într-o deplasare lungă, cum a fost cea de la Botoşani, să simţi că ai pe cineva lângă tine. Suporterii au făcut deplasarea pe banii lor. Asta înseamnă susţinere adevărată şi le mulţumesc încă o dată“, a declarat Marian Diaconescu, preşedintele FC Farul.