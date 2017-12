FC Farul, în faţa unui joc crucial pentru viitor

Cu moralul zdruncinat după eşecul usturător de la Callatis Mangalia, scor 0-4, jucătorii Farului încearcă să lase o impresie pozitivă la finalul de tur şi să câştige ultimul meci oficial din acest an, programat sâmbătă, de la ora 12.00, pe teren propriu, în compania celor de la CSMS Iaşi, în etapa a 15-a a Ligii a II-a la fotbal.

„Este ultimul joc oficial din acest an. Am stat de vorbă cu băieţii toată săptămâna şi le-am spus ceea ce simt. Am încercat să mă apropii de ei, îi înţeleg, pentru că înainte să fie fotbalişti sunt oameni, dar le-am explicat că merită să tragă tare pentru meciul de săptămână, mai ales că, dacă nu iese bine, tot ei vor avea de suferit. Am încredere în ei. Jocul cu CSMS Iaşi este cel mai important din acest tur de campionat. O victorie ne readuce în plutonul fruntaş, iar din iarnă putem încerca să pornim pe un drum cu un obiectiv pozitiv, promovarea. Dacă nu vom reuşi, ne vom lupta pentru un altfel de obiectiv, pe care nici măcar nu vreau să-l pronunţ. În funcţie de rezultatul întâlnirii de sâmbătă vom face strategia pentru retur”, a explicat antrenorul Marian Pană, care a dezvăluit şi stările prin care a trecut la meciul de la Mangalia, pierdut cu 0-4: „La Mangalia am jucat prost şi în prima repriză, chiar dacă am avut un gol valabil anulat eronat, pentru că gazdele ar fi trebuit să aibă deja trei goluri marcate până în acel moment. Am văzut că sunt dărâmaţi după cinci minute, iar felul în care s-a marcat golul al doilea m-a dezarmat şi pe mine şi m-a făcut să mă aşez pe bancă, lucru destul de rar. Jucătorii au avut un comportament neadecvat şi o cădere incredibilă, în primul rând pe plan mental. Trebuie să aibă o altă atitudine şi implicare în joc şi aştept din partea lor o răbufnire de orgoliu. Echipa aceasta a câştigat puncte când şi-a văzut de treabă, a fost umilă, s-a organizat bine şi a dat totul pe teren. Mi-au spus că a fost un accident, astfel că speră la trei puncte care să ne permită să creionăm un program de pregătire cu gândul la promovare. Mă îngrijorează defensiva, dar vor fi mai multe schimbări faţă de meciul de la Mangalia”. Tehnicianul a refuzat să intre în contre cu antrenorul ieşenilor, Ionuţ Popa, care a declarat că abia aşteaptă echipele constănţene să promoveze pentru a râde de evoluţia lor în prima ligă. „Să fie sănătos! Eu nu o să râd niciodată de jucătorii mei sau ai altor echipe. Cred că fiecare trebuie să-şi vadă lungul nasulului”, a spus Pană.