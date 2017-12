FC Farul, în genunchi spre Liga a III-a

Criza rezultatelor la FC Farul Constanţa s-a adâncit sâmbătă, când gruparea de pe litoral a înregistrat a patra înfrângere consecutivă, fiind învinsă, pe teren propriu, de nou-promovata Unirea Slobozia, cu 1-0, în etapa a 12-a a Ligii a II-a la fotbal. Constănţenii au sperat să ia cele trei puncte şi să scape de ultimul loc din clasamentul Seriei 1, dar au irosit două mari ocazii în prima repriză, bară Ivanovici direct din corner şi lob Marius Matei, scos de Dobre de sub transversală. Nici oaspeţii nu au stat degeaba, dar G. Curcă s-a opus la lovitura de cap expediată de Mihalcea şi la şutul lui V. Gheorghe, în timp ce mingea trimisă de Roşu a fost respinsă de pe linia porţii de Olteanu. La reluare, acelaşi Ivanovici a avut şansa de a deschide scorul, dar “scăriţa” sa a fost blocată de C. Toma pe linia porţii. Golul a picat în min. 62, când Roşu a centrat perfect, iar D. Gheorghe a reluat cu capul din 6 m. Un minut mai târziu, M. Matei a ratat egalarea din faţa porţii, apoi s-a declanşat degringolada în defensiva constănţeană. Săceanu a fost eliminat pentru injurii, iar oaspeţii au irosit ocazii imense de a-şi dubla avantajul. Finalul nu a mai adus decât eliminarea lui Băjan pentru cumul de cartonaşe galbene, iar Farul a încheiat ultimul joc pe teren propriu din turul acestui campionat în huiduielile puţinilor suporteri din tribună.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Alin Artimon): G. Curcă - Băjan, Buzea, Ţabără, I. Olteanu - Ivanovici (65 S. Chiţu), Săceanu, Bârlădeanu (59 Sg. Popescu), Coteanu (55 Nicola) - M. Matei, Stoianof; Unirea (antrenor Marin Dună): L. Dobre - St. Stan, R. Soare, G. Lazăr, C. Toma - C. Roşu, Macare, L. Mihai, S. Gheorghiu (46 Luca) - V. Gheorghe (90 Ivaşcă), Mihalcea (61 D. Gheorghe). Marcator: D. Gheorghe 62. Cartonaşe galbene: Băjan 2, I. Olteanu, Buzea / C. Toma, V. Gheorghe. Cartonaşe roşii: Săceanu 79, Băjan 90. Au arbitrat: Cristian Georgescu (Bucureşti) - Nicolae Dobrică şi Alexandru Mihăilă (ambii din Rm. Vâlcea).

ARTIMON VREA SĂ PLECE. La final, galeria a venit în zona vestiarelor, cerând socoteală pentru situaţia grupării de pe litoral, dar a fost evacuată după doar câteva minute de forţele de ordine. Vizat de scandările suporterilor, antrenorul Alin Artimon a anunţat că este decis să nu mai antreneze pe FC Farul.

„A fost un joc care s-a desfăşurat sub auspicii negre încă de la start, cu o adversitate din partea celor care îi doream lângă noi. Este ultimul meu joc la Farul. Este o decizie pe care mi-o asum, chiar dacă am o clauză care nu-mi permite să părăsesc clubul de capul meu. Intenţionez să-mi reziliez contractul pe cale amiabilă. Eu sunt cel vinovat, nici jucătorii, nici conducătorii. Sunt multe lucruri care s-au adunat şi cred că este bine să ies eu din ecuaţia asta, pentru că nu suntem compatibili şi nu mă potrivesc cu ceea ce Farul îşi doreşte. Nu cred că echipa va retrograda, chiar dacă joacă şi fără antrenor. Farul este Farul!”, a spus Artimon, care va purta astăzi o discuţie decisivă cu patronul clubului, Giani Nedelcu. Şi secundul Ion Barbu a mărturisit că intenţionează să nu se mai prezinte la antrenamentele echipei, din cauza unor divergenţe cu cei din conducerea clubului.

PLEACĂ DIACONESCU. Marea surpriză s-a produs ieri, când cel care a condus clubul în ultimele luni, Marian Diaconescu, a anunţat că demisionează. „Am decis să-mi prezint demisia şi să mă retrag total din fotbal. Voi rămâne un simplu farist, postură la care nu o să renunţ niciodată. Trebuie să cadă cineva din conducere şi consider că sunt principalul vinovat. Am luat decizii la club, am fost implicat în conducere şi nu mi-a ieşit. Vin din rândurile suporterilor şi mi se pare normal să plec atunci când ei mi-o cer. Voi rămâne la club până joi, perioadă în care se vor achita şi o parte din salarii, astfel încât va rămâne o restanţă de o singură lună”, a anunţat Diaconescu. Schimbările din conducerea clubului vor fi anunţate oficial astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă.