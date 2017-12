FC Farul, în pragul desfiinţării

NEPROGRAMATĂ ÎN CAMPIONAT. Înglodată în datorii uriaşe, FC Farul a făcut vineri un pas mare către desfiinţare. După o lună în care a jonglat cu restanţele financiare, gruparea de pe litoral nu a mai putut scăpa de neprogramare, Federaţia Română de Fotbal anunţând clubul constănţean că meciul cu CSM Rm. Sărat, care ar fi trebuit să se desfăşoare sâmbătă, de la ora 11.00, în etapa a 31-a a Ligii a II-a, dar şi cel al echipei secunde, cu ACS Berceni, care ar fi trebuit să aibă loc vineri, de la ora 18.00, în etapa a 31-a a Ligii a III-a, nu se dispută, din cauza datoriile neachitate către cinci jucători: Rusmir, Rastovac, Şchiopu, Ion Barbu şi Paşcovici. Hârtia oficială a sosit în jurul orei 9.45, deşi oficialii constănţeni fuseseră înştiinţaţi că au termen până la ora 12.00 pentru a achita restanţele. „S-a ajuns în această situaţie pentru că unii jucători nu au acceptat reeşalonarea datoriilor. Încercăm să achităm o parte din restanţe până săptămâna viitoare, pentru a evita a doua neprogramare, care ar însemna automat retrogradarea în Liga a III-a”, a spus vicepreşedintele clubului, Robert Avramescu. „Facem eforturi pentru a achita datoriile cât mai repede şi încercăm să obţinem o reprogramare a meciului cu Rm. Sărat sau măcar să evităm o altă neprogramare în cele trei etape rămase din acest sezon”, a adăugat patronul Giani Nedelcu. Dacă oficialii constănţeni nu vor rezolva rapid problema, ambele echipe ale FC Farul vor fi neprogramate şi la jocurile de săptămâna viitoare, ceea ce ar echivala, conform art. 15, punctul 4 din ROAF, cu retrogradarea într-o ligă inferioară. În plus, în sezonul viitor, FC Farul nu va avea dreptul de a promova, ceea ce ar împinge clubul de pe litoral spre desfiinţare.

ŞOC PRINTRE JUCĂTORI. Antrenorii şi jucătorii constănţeni au primit vestea în momentul în care au sosit la stadion, pregătiţi pentru ultimul antrenament înaintea jocului cu CSM Rm. Sărat. „Băieţii au dat dovadă de caracter şi au venit să se pregătească, deşi nu sunt plătiţi de câteva luni, nu există apă la stadion şi nu mai avem nici măcar echipament pentru antrenament. Nu mă aşteptam să trăiesc această situaţie, mai ales la clubul la care am jucat şi ne-am format ca oameni. Mi se rupe sufletul, dar nu pot face nimic pentru că nu am nicio putere. Vreau să cred că este vorba despre nişte greutăţi şi refuz să cred că se doreşte desfiinţarea echipei. Dacă se va ajunge la acest lucru, cred că asta s-a urmărit, pentru că mi-e greu să accept că nu se putea plăti reeşalonarea. Oricum, nu se ştie a cui este echipa”, a spus directorul tehnic al constănţenilor, Dennis Şerban. „Pentru noi, neprogramarea a venit ca un şoc. Nu m-am gândit niciodată că se va ajunge în această situaţie, deşi trebuie să luăm în calcul această posibilitate, după evenimentele din ultimele săptămâni”, a adăugat căpitanul Alexandru Măţel.

CRITICI DURE. Oamenii de sport din Constanţa au criticat dur situaţia în care a ajuns FC Farul. „Eu am tras un semnal de alarmă atunci când am refuzat propunerea de a fi preşedintele clubului. Se întâmplă multe lucruri grave la club, sunt multe neconcordanţe şi s-a dat dovadă de amatorism pur. De fapt, echipele pe unde au fost actualii patroni s-au desfiinţat”, a spus fostul preşedinte al constănţenilor, Marcel Lică. „Este regretabil că s-a ajuns în această situaţie cu fotbalul constănţean. Au distrus o echipă, un brand, o istorie. Când preiei o echipă, trebuie să te gândeşti ce înseamnă acest lucru. Din păcate, cu un stadion pe care a evoluat echipa naţională, vom juca ani mulţi în Liga a III-a. În privinţa şedinţelor de la club, nu-i de ajuns doar să te aduni şi să-ţi dai cu părerea. Trebuie să pui şi banul jos”, a adăugat directorul DSJ Constanţa, Elena Frîncu. „Este o situaţie penibilă, creată de nişte oameni care au vrut să-şi facă o imagine prin acest club, dar nu au avut posibilităţile financiare. S-a greşit total, mai ales că este vorba de echipa-fanion a fotbalului constănţean. Eu am arătat încă din urmă cu trei ani că se merge într-o direcţie greşită”, a explicat fostul mare jucător al Farului, Ştefan Petcu.