FC Farul ar putea avea, începând de azi un nou director executiv, în persoana lui Viorel Căpriţă. Fostul conducător al Midiei Năvodari s-a întâlnit ieri cu patronul grupării de pe litoral, Giani Nedelcu, chiar la sediul clubului, cei doi fiind aproape de a ajunge la un acord. „Ne-am întâlnit şi am discutat cu Viorel Căpriţă despre varianta preluării postului de director executiv. Nu am stabilit însă nimic oficial şi urmează să mai avem o întâlnire”, a explicat patronul grupării de pe litoral. „Am avut o discuţie cu Giani Nedelcu şi am decis să analizăm contractele şi situaţia în care se află clubul în privinţa organizării. Am promis că voi da o mână de ajutor în acest sens. Pentru moment nu vreau să spun mai multe, pentru că vom mai avea o întâlnire joi dimineaţa”, a spus Căpriţă. Posibilul oficialul al constănţenilor a înfiinţat clubul Midia Năvodari în 1994, cu trei secţii, fotbal, volei şi box. Căpriţa a condus destinele grupării năvodărene până în 2003, din postura de preşedinte, perioadă în care echipa de fotbal a obţinut de patru ori locul 2 în clasamentul Seriei I a ligii secunde, iar formaţia de volei masculin a participat pentru prima oară în cupele europene, în Top Teams Cup, în sezonul 2000-2001.