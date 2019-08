FC Farul înfruntă a doua clasată, în deplasare

În etapa a 5-a a Ligii a 2-a la fotbal, duminică, 1 septembrie, de la ora 18.00, FC Farul Constanţa va evolua în deplasare, pe terenul ocupantei locului secund în clasament, Turris Oltul Turnu Măgurele. Duelul cu una dintre echipele care au obţinut victorii pe linie în actualul campionat se anunţă dificil pentru jucătorii pregătiţi de Ianis Zicu şi Daniel Florea, dar jocul prestat mai ales în repriza a doua a meciului cu Petrolul a arătat că formaţia constănţeană poate pune probleme oricărui adversar.

„Întâlnim o echipă care are cinci victorii din tot atâtea meciuri, patru în campionat şi unul în cupă, au primit un singur gol, sunt o echipă cu o organizate foarte bună. Dacă noi suntem pregătiţi sută la sută putem să reuşim o partidă bună şi să câştigăm. Eu sunt convins şi am încredere în toţi jucătorii pe care îi antrenez. Mergem cu gândul să luăm trei puncte, dar la finalul meciului dacă va fi să plecăm cu un singur punct trebuie să fim mulţumiţi şi bucuroşi că am făcut totul ca să câştigăm partida. Sunt convins că putem să facem o partidă mare. Nu suntem speriaţi de absolut nimeni”, a declarat antrenorul Ianis Zicu.

În ultimul meci al etapei a 4-a, CS Mioveni a învins FC Argeş, scor 2-0.

Programul celorlalte meciuri din etapa a 5-a - sâmbătă, 31 august, ora 11.00: ASU Politehnica Timişoara - Concordia Chiajna, SCM Gloria Buzău - CS Mioveni, UTA Arad - Sportul Snagov, Dunărea Călăraşi - Ripensia Timişoara, ora 13.00: Metaloglobus Bucureşti - Universitatea Cluj (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); duminică, 1 septembrie, ora 11.00: Viitorul Pandurii Tg. Jiu - Daco-Getica Bucureşti, ora 13.30: CSM Reşiţa - Rapid Bucureşti (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); luni, 2 septembrie, ora 18.00: FC Argeş - Pandurii Tg. Jiu (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport). Întâlnirea Petrolul Ploieşti - FC Csikszereda a fost amânată.

Clasament: 1. Buzău 12p (golaveraj: 12-1), 2. Turnu Măgurele 12p (11-1), 3. Mioveni 10p (5-1), 4. UTA 9p (10-2), 5. Reșița 7p (6-3), 6. Rapid 7p (5-4), 7. Petrolul 7p (5-5), 8. Metaloglobus 6p (7-5), 9. FC Argeş 6p (5-4), 10. Ripensia 6p (5-7), 11. Daco-Getica 6p (2-4), 12. Chiajna 6p (4-7), 13. FC FARUL 5p (2-2), 14. Csikszereda 4p (4-5), 15. Viitorul Pandurii 4p (2-5), 16. ASU Poli 3p (3-3), 17. U. Cluj 3p (3-5), 18. Călărași 1p (2-8), 19. Pandurii 1p (1-8), 20. Snagov 0p (1-15).