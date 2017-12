FC Farul, învinsă de greşelile personale

Fără mulţi dintre titularii de bază, FC Farul a mers la Otopeni cu gândul de a face cel puţin un meci bun, însă la final a pierdut, scor 2-3, la capătul unei partideîn care ar fi meritat măcar un punct. Ca şi în meciul cu Ceahlăul, greşelile personale au privat, din păcate, formaţia constănţeană de un rezultat pozitiv. CS Otopeni a deschis scorul în min. 16, prin Ghiţă, care a profitat de o gafă a lui Niţescu şi l-a învins pe Zdrâncă. Farul nu a acuzat şocul, iar cinci minute mai târziu a restabilit egalitatea prin Husein, care a profitat de o gafă a portarului advers. La 1-1, Farul ar fi putut da lovitura, însă Stăncioiu şi Dutciuc au ratat nepermis. Şi cum ocaziile se răzbună, gazdele au înscris prin Iordache, în min. 51, şi Ghiţă, în min. 57, după noi greşeli în defensiva constănţeană. Golul lui Liviu Ştefan, din min. 89, din lovitură de la 11 m, nu a mai contat decât pentru statistici. „Nu a fost un joc greu cum poate ne aşteptam. Am făcut două greşeli în defensivă de pe urma cărora am primit primele două goluri, iar apoi am ratat situaţii foarte bune. Puteam mult mai mult dacă jucam cu mai mult curaj. Tinereţea şi lipsa de experienţă a jucătorilor tineri şi-au spus cuvântul, pentru că au fost foarte timoraţi“, a spus antrenorul principal Gheorghe Butoiu. Pentru FC Farul au jucat: Zdrîncă - Niţescu, Barbu, L. Ştefan, Sascău - Husein (78 Paraschiv), Păduraru, Munteanu, Stăncioiu - Dutciuc (46 Borza), Ciobanu.

Celelalte rezultate ale etapei: Săgeata Năvodari - Gloria Buzău 1-0, CF Brăila - Steaua II Bucureşti 3-0, Dunărea Galaţi - Delta Tulcea 0-2, Juventus Bucureşti - FC Snagov 0-2, FC Botoşani - Astra II Giurgiu 3-1, Dinamo II Bucureşti - Concordia Chiajna 0-3. Meciul Ceahlăul Piatra Neamţ - Viitorul Constanţa se va disputa joi, 31 martie, de la ora 15.00.

Clasament Seria I

1. Ceahlăul 18 13 5 0 47-12 44 (+20)

2. Săgeata Năvodari 19 14 1 4 34-13 43 (+13)

3. Concordia Chiajna 19 12 5 2 31-13 41 (+8)

4. Viitorul Constanţa 18 7 8 3 26-22 29 (+2)

5. FC Botoşani 19 8 4 7 31-26 28 (+1)

6. CS Otopeni 19 8 3 8 22-27 27 (0)

7. FC Snagov 19 8 2 9 23-33 26 (-1)

8. Dunărea Galaţi 19 6 7 6 28-19 25 (-5)

9. Delta Tulcea 19 7 3 9 26-32 24 (-3)

10. FC Farul Constanţa 19 6 6 7 18-24 24 (-3)

11. Gloria Buzău 19 5 8 6 17-19 23 (-7)

12. Astra II Giurgiu 19 6 5 8 29-35 23 (-7)

13. Dinamo II Bucureşti 19 6 2 11 18-34 20 (-10)

14. Steaua II Bucureşti 19 4 4 11 18-32 16 (-11)

15. Juventus Bucureşti 19 3 6 10 20-32 15 (-15)

16. CF Brăila 19 1 5 13 14-29 8 (-22)