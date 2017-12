FC Farul, învinsă de o echipă din Liga a III-a

FC Farul Constanţa a disputat, ieri, pe unul din terenurile Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, o partidă amicală împotriva echipei Dunărea Călăraşi (locul 5 în Seria a 2-a din Liga a III-a). Tehnicianul Farului, Alin Artimon, a folosit câte o echipă total diferită în fiecare repriză, oferind şanse egale fiecărui jucător aflat în lot. Din păcate însă, FC Farul a fost departe şi în acest meci de pretenţiile suporterilor, fiind învinsă la final cu 2-0 (0-0). Constănţenii au fost cei care au controlat primele 60 de minute ale jocului, dar fără rezultat pe tabelă, singurele situaţii clare fiind irosite de Mucsi, Chiţu şi Coteanu. Tabela a fost modificată în min. 80, dar la poarta Farului, I. Olteanu învingându-l pe Bolboaşă în urma unei lovituri libere din colţul careului. Scorul final, 2-0 pentru Dunărea Călăraşi, l-a stabilit M. Tudor, în min. 85, care a reluat de la cinci metri o minge respinsă de Bolboaşă. Rezultatul final i-a nemulţumit pe puţinii suporteri farişti prezenţi la meci, aceştia reproşându-i antrenorului Alin Artimon evoluţia modestă a echipei.

„Eu, în locul lui Giani (n.r. - Giani Nedelcu), l-aş demite pe antrenor. Echipa nu joacă nimic, face transferuri după ureche, nu se pregăteşte, nu se antrenează. Îi reproşez antrenorului că a venit aici. Sunt extraordinar de supărat. Găsesc toată ziua o grămadă de idioţi care au pretenţia că se pricep şi am început să mă cam satur. Acesta este adevărul”, a mărturisit la final Artimon. Acesta a găsit şi explicaţiile jocului slab. „Este momentul să discutăm mai serios cu toţii. Am avut o discuţie clară că încercăm să construim ceva şi mi-am asumat asta. Pe CV-ul meu, pe rezultatele mele, pe cârca mea. Echipa asta face înainte de jocuri antrenamente de le sare sângele pe nas. Nu ca să avem prospeţime cu Agigea, cu Călăraşi şi cu nu mai ştiu cine. Asta este modalitatea în care încercăm să pregătim acest grup de jucători. Dacă vroiam rezultate, nu îi mai băgam în repriza a doua pe cei tineri. Am dorit ca şi aceştia să crească alături de ceilalţi, iar pentru acest lucru au nevoie de minute, pe care în campionat poate nu le prind. Dacă nici acum nu joacă, ce şmecherie am făcut? Nu aşteptam mai mult de la echipă după antrenamentele de ieri (nr: marţi). Au avut ritm, implicare, realizări în prima parte”, a mai declarat Artimon. Pentru FC Farul au evoluat următorii jucători - repriza 1: Neagu - Băjan, I. Popescu, Buzea, Drugă - S. Popescu, Săceanu, Călinţaru - Stoianof, S. Chiţu, Mucsi; repriza a 2-a: Bolboaşă - Birău, Năstase, Ţabără, Eracai - Berti, Stavian, Constantinescu - Niţescu (75 Cl. Popa), Pîslaru, Coteanu.