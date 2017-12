FC Farul, învinsă de Viitorul Chirnogi

După o săptămână de cantonament la Predeal, FC Farul a susţinut ieri primul meci amical din cadrul stagiului de pregătire centralizată. Elevii lui Marian Pană au întâlnit modesta formaţie Viitorul Chirnogi, care a retrogradat la finalul sezonului al treilea din Liga a III-a, după ce a ocupat locul 15 în clasamentul Seriei a III-a, dar s-a salvat datorită numeroaselor retrageri cauzate de probleme financiare. Chiar dacă gruparea de pe litoral a început jocul cu o formulă de echipă apropiată de cea cu care va aborda campionatului, oaspeţii s-au impus cu 1-0, unicul gol fiind marcat de Cucu, în min. 55, dintr-o lovitură liberă de la 30 de metri. În ciuda eşecului, antrenorul constănţean s-a declarat mulţumit de evoluţia elevilor săi în prima repriză, dar i-a criticat pe jucătorii tineri, care au fost trimişi în teren după pauză. “Sunt supărat că am pierdut, pentru că ar trebui să ne intereseze şi rezultatele. Totuşi, jocul din prima repriză m-a mulţumit. Am ratat câteva ocazii importante şi am fost agresivi, dar totul s-a schimbat după pauză, când au intrat jucătorii tineri. Am primit gol dintr-o greşeală de portar, Măcelaru intrând pe sub minge la un şut expediat dintr-o lovitură de la 30 de metri. Voi avea o discuţie cu jucătorii tineri, pentru că nu este posibil să fie atât de speriaţi. Mi-am făcut o idée completă asupra lotului şi mulţi dintre cei care au făcut deplasarea la Predeal nu vor mai juca vreun amical. Voi folosi timp de 70 de minute jucătorii pe care mă bazez şi voi face doar câteva schimbări pe final. Trebuie să ne concentrăm pe relaţiile de joc şi omogenitatea echipei. Oricum, sunt convins că la începutul campionatului vom arăta bine, mai ales că prima repriză din meciul cu Chirnogi ne dă speranţe”, a spus Marian Pană. Antrenorul constănţean a folosit următoarea echipă: Cernea - Niţescu, L. Dobre, Buzea, L. Ştefan - Chehaia, Stăncioiu, Ştefoi, Sascău - Badea, M. Tănasă. După pauză a fost rulat tot lotul, cu excepţia lui Bubuleandră şi Moldovan. În privinţa lotului, Marian Pană şi-a dat acceptul pentru achiziţionarea lui Lucian Dobre şi Marius Ştefoi, urmând ca tratativele pentru semnarea contractelor să aibă loc după revenirea la Constanţa. Azi, de la ora 11.00, FC Farul va susţine o nouă partidă de verificare, cu Ursidos Chişinău, echipă din liga secundă din Republica Moldova. Altfel, reprezentantul LPF, Sorin Satmari, a inspectat ieri stadionul “Farul”, dându-şi acceptul ca arena să găzduiască duminică, de la ora 21.30, jocul Steaua - CS Mioveni, din etapa a II-a a Ligii I.