FC Farul, învinsă la Călăraşi

După ce a trecut greu în prima partidă de verificare din acest sezon de nou promovata în Liga a III-a Eolica Baia, cu 4-3, FC Farul Constanţa a capotat, sâmbătă, în faţa unei alte reprezentante a eşaloanelor inferioare. Constănţenii au pierdut fără drept de apel la Călăraşi, scor 0-2, în faţa echipei locale Dunărea, chiar dacă au folosit cea mai bună formaţie posibilă. Disputat pe o căldură infernală şi în faţa unor tribune goale, meciul a fost decis pe final, când Preda şi Onofrei au punctat pentru Dunărea. Antrenorul Farului, Marian Pană, a început jocul în următoarea formulă: Cernea - Niţescu, Buzea, Nicolau, L. Ştefan - Păduraru, Sascău, Chehaia, I. Lupu - Şt. Ciobanu, M. Tănasă. Pe parcursul partidei au mai intrat: Achim, Fătu, Sescioreanu, Husein, Bubuleandră, Paraschiv, Badea, R. Oprea, Conţu, Ad. Barbu şi Moldovan.

„Am făcut un joc sub aşteptările mele şi am pierdut. Să zicem că în prima repriză jocul a decurs normal, dar în momentul în care am început să fac schimbări ne-am dereglat total. Normal că nu sunt mulţumit, dar avem timp să reparăm. Aşteptăm cinci jucători cu care suntem în discuţii şi sper ca după pregătirea de la Predeal să arătăm altfel”, a spus, la final, Pană. Sâmbătă a debutat la Farul şi atacantul Marian Tănasă, fostul jucător de la FCM Bacău şi ACSMU Iaşi, care a evoluat în ultimul sezon în liga secundă din Iran. Astăzi, constănţenii vor pleca într-un stagiu de pregătire la Predeal, pentru o perioadă de 11 zile. Tehnicianul grupării de pe litoral va avea la dispoziţie 17 jucători: Cernea - portar; Niţescu, Buzea, Nicolau, L. Ştefan, R. Oprea, Sescioreanu - fundaşi; Păduraru, Sascău, Chehaia, I. Lupu, Stăncioiu, Husein - mijlocaşi; Şt. Ciobanu, M. Tănasă, Paraschiv, Badea - atacanţi. În această dimineaţă se va decide dacă vor face deplasare alţi doi jucători, portarul Vasile Costin, de la grupa de juniori mari a FC Farul, şi atacantul Bubuleandră, în timp ce juniorii Achim, Fătu, Conţu şi Ad. Barbu nu vor fi opriţi în lot, urmând să fie împrumutaţi la echipe din Liga a III-a.