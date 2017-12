FC Farul îşi continuă parcursul excelent

După o vară extrem de agitată, cu multe schimbări în lot şi mari probleme financiare, FC Farul dă peste cap toate previziunile şi are un început excelent de sezon. Constănţenii sunt neînvinşi după primele cinci meciuri oficiale, înregistrând patru victorii şi un rezultat de egalitate. Ieri, echipa pregătită de Ion Răuţă s-a impus cu 2-1 în fieful nou-promovatei SC Bacău, într-o partidă contând pentru etapa a treia a Ligii a II-a. Fără vreun punct după primele două etape, gazdele au forţat în startul partidei, dar G. Curcă a parat fără mari probleme şuturile expediate de la distanţă. Prima mare ocazie a grupării de pe litoral a venit în min. 19, dar Oltean a scos de la vinclu lovitura de cap expediată de Bolat. Şapte minute mai târziu, Ivanovici a trimis puternic în cros, însă mingea nu a nimerit spaţiul porţii. Ocaziile au continuat la poarta lui Oltean, iar goalkeeperul gazdelor a mai avut o intervenţie spectaculoasă, deviind peste poartă „torpila” trimisă de N. Creţu de la 22 de metri.

Ratările s-au răzbunat în primul minut al reprizei secunde, iar Hurdubei a marcat cu un şut plasat din centrul careului. Mai mult, moldovenii au avut şansa de a-şi mări avantajul, după ce Predoiu a scăpat singur şi l-a driblat pe Curcă, dar Bolat a intervenit salvator. Antrenorul Ion Răuţă a reacţionat şi a aruncat în luptă doi atacanţi, iar rezultatul a venit rapid. Noul intrat Butoi a egalat situaţia în min. 64, reluând din careu mingea respinsă în faţă de Oltean. După nici un minut, Ivanovici şi-a adus echipa în avantaj, finalizând o acţiune personală cu un şut la colţul lung. Moldovenii au forţat egalarea şi au fost aproape de a-şi atinge obiectivul când Buzea a trimis spre propria poartă, însă G. Curcă a evitat un autogol. Spre final, spiritele s-au încins în tribună şi Ion Răuţă a fost lovit în cap cu un obiect, însă jocul a continuat, iar FC Farul a bifat încă trei puncte importante în lupta pentru accederea în play-off.

VOR ÎN PLAY-OFF. Constănţenii s-au bucurat la finalul partidei, anunţând că primul obiectiv din acest sezon îl reprezintă calificarea în play-off. „Am primit gol pe o ezitare a apărării în debutul reprizei secunde, când nici nu apucaserăm să ne aşezăm pe bancă. Scorul ne-a obligat să forţăm în ofensivă şi am riscat, trecând la sistemul cu doi atacanţi. Nu trebuie să ne facem iluzii după aceste rezultate, pentru că, până la urmă, am jucat cu trei nou-promovate şi era normal să câştigăm. Din păcate, am avut neşansă sâmbătă, când am ratat şi un penalty, şi de aceea nu avem punctaj maxim în acest moment. Nu suntem într-o situaţie extraordinară, dar încercăm să câştigăm fiecare meci şi să ţintim cât mai sus”, a spus Ion Răuţă. „După aspectul jocului, meritam victoria. Am jucat frumos şi spectaculos, iar fotbalul ne-a răsplătit. Vrem să rămânem în primele şase din clasament şi vom vedea ce se va întâmpla în play-off”, a adăugat portarul George Curcă.

Au evoluat pentru FC Farul: G. Curcă - Băjan, Buzea, Bumbac, Mansur - I. Florea - Ivanovici, Coconaşu (52 Silvăşan), Bolat (85 Răvoiu), N. Creţu - Igiroşanu (58 Butoi).