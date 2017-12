FC Farul îşi încălzeşte “muşchii” pentru debutul Ligii I

Reveniţi din stagiul de pregătire din Germania, “rechinii” se pregătesc pentru debutul Ligii I, programat săptămîna viitoare. Rezultatele bune obţinute în ultimele partide de verificare au ridicat moralul în tabăra grupării de pe litoral, antrenorul Ion Marin declarîndu-se mulţumit de felul în care se prezintă echipa. “A fost un cantonament foarte bun, din toate punctele de vedere. Am întîlnit adversari puternici, am avut şi meciuri cu formaţii mai slab cotate, dar sînt foarte mulţumit de ce s-a acumulat, atît pe plan fizic, cît şi al organizării jocului. Am creat un bloc funcţional, care sperăm să confirme şi în jocurile oficiale. Una este în amicale, alta în partidele cînd se joacă pe puncte şi bani, în condiţii de stres”, a explicat antrenorul Ion Marin, care a stabilit în mare parte “unsprezecele” cu care va aborda meciul din prima etapă, sîmbătă, 26 iulie, de la ora 21.00, în deplasare, cu Gloria Buzău. “Cu siguranţă, sîntem pregătiţi pentru campionat. Opt-nouă titulari sînt decişi, dar vom decide şi în funcţie de cum se vor prezenta jucătorii la antrenamentele din zilele premergătoare partidei de la Buzău. Oricum, mă bucur că vom juca la ore tîrzii pentru că vom evita căldura. De altfel, am avut ceva probleme de adaptare la revenirea din Germania, unde erau temperaturi de 15-16 grade. Sperăm să avem un început bun de campionat, aşa cum nu s-a întîmplat în ultimele două sezoane. Am studiat programul şi pot spune că ne aşteaptă o perioadă de foc la mijlocul turului, abia spre final urmînd să avem adversari accesibili. Sînt convins că va fi un campionat extrem de disputat”, a explicat “Săpăligă”.

“Săpăligă” a ales sistemul de joc

Tehnicianul constănţean a ales să meargă pe noul trend din fotbalul european, urmînd să folosească sistemul de joc 4-1-4-1. “Am vrut să alegem un sistem elastic, iar acest 4-1-4-1 se transformă foarte uşor, prin dinamica jocului, în alte sisteme de joc. Mai greu este ca jucătorii să cunoască perfect sarcinile pe care le au în teren. În privinţa lotului, vom trage linie la începutul săptămînii viitoare. Probabil că vor fi şi disponibilizări, dar perioada de transferuri a fost prelungită pînă în septembrie şi nu considerăm încheiată campania de achiziţii. Toată săptămîna viitoare, cînd va avea loc şedinţa Consiliului Director, se va decide şi obiectivul pentru sezonul următor”, a spus Ion Marin, care a mulţumit celor patru suporteri prezenţi la ultimul meci din Germania, cu Lokeren. “Am discutat cu suporterii, care au ţinut să-şi arate ataşamentul venind pînă în Germania şi le mulţumesc pentru sprijin. Sperăm să fie alături de noi şi în partidele oficiale, aşa cum au fost şi în sezonul trecut, iar rezultatele echipei să fie mai bune şi să aducă satisfacţie tuturor”, a adăugat “Săpăligă”. Formaţia de pe litoral va disputa sîmbătă, de la ora 17.00, ultima partidă de verificare, întîlnind, în deplasare, formaţia Prefab Modelu, din liga secundă. La acest meci, Ion Marin nu-i va putea folosi pe Marius Nae, Lucian Pîrvu, Chico şi Emil Nanu, care sînt accidentaţi, dar aceştia vor fi recuperaţi pînă la partida cu buzoienii, în timp ce Daniel Florea va fi operat la începutul săptămînii viitoare de hernie.