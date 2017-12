FC Farul îşi joacă soarta vineri

Ajunşi la -11 în clasamentul adevărului şi pe locul 15 în ierarhia Ligii I, elevii lui Ion Marin vor da o luptă pe viaţă şi pe moarte pentru salvarea de la retrogradare. Constănţenii vor participa la o bătălie în cinci pentru evitarea celor două locuri care trimit în liga secundă, ţinînd cont că Gloria Buzău şi CS Otopeni par deja condamnate. Astfel, “rechinii” se vor confrunta de la distanţă în cele 13 etape rămase din acest sezon cu Poli Iaşi, Gloria Bistriţa, Pandurii Tg. Jiu şi Gaz Metan Mediaş. Decisive vor însă duelurile directe, iar pentru Farul urmează cinci zile de foc, în care formaţia de pe litoral îşi va juca soarta. Primul examen este vineri, cînd va primi pe teren propriu, de la ora 18.00, vizita celor de la Poli Iaşi, în etapa a 22-a. Conştienţi că se află într-o situaţia delicată, constănţenii sînt decişi să bifeze a doua victorie din retur. “Nu mai avem voie să facem vreun pas greşit, iar meciul de vineri are o importanţă capitală. Trebuie să cîştigăm toate meciuri de pe teren propriu, indiferent de numele adversarului, însă cele împotriva contracandidatelor la menţinerea în prima ligă sînt decisive. Sînt jocuri de şase puncte şi, de aceea, trebuie să ne impunem în faţa ieşenilor. Mergem apoi la Bistriţa, unde nu avem voie să pierdem. Dacă nu luăm şase puncte, ne îndreptăm către prăpastie, pentru că urmează seria de partide cu echipe din prima jumătate a clasamentului”; a spus căpitanul Farului, portarul George Curcă. Altfel, Tribunalul Sportiv de la Lausanne a înştiinţat oficial gruparea de pe litoral că va lua o decizie în cazul “Nocturna” pînă pe 20 aprilie, oficialii constănţeni sperînd să cîştige la “masa verde” partida din turul campionatului, cu Poli Iaşi.

Ieşenii vor trei puncte la Constanţa

După ce au ieşit din zona retrogradantă, ieşenii au căpătat curaj şi au anunţat că vor trei puncte vineri, dar s-ar mulţumi şi cu un egal. “Putem lua trei puncte la Constanţa, dar şi unul ar fi bun. Partida este foarte importantă pentru noi, dar pentru gazde cred că este capitală. Dacă ţinem cont că formaţiile Gloria Bistriţa şi Pandurii Tg. Jiu sînt două grupări cu mulţi bani şi cu multă putere, înseamnă că noi cu Farul ne batem pentru evitarea ultimului loc retrogradant. Spun asta pentru că eu consider că revenirea celor de la Gaz Metan este un simplu foc de paie. Bătaia se va da între noi, Farul, Bistriţa şi Pandurii”, a declarat mijlocaşul Romulus Miclea, considerat “naşul” constănţenilor, după ce a înscris în aproape toate jocuri disputate împotriva Farului. “Nu ştiu dacă sînt naşul Farului. E drept că am înscris de multe ori împotriva lor, dar cred că aşa a fost să fie. Am spus şi repet, importante sînt punctele, nu să dea gol Miclea. Nu pot promite că înscriu din nou, ci că voi da tot ce am mai bun pentru a pune umărul la victoria Iaşiului vineri”, a explicat Miclea. “Prea a dat mereu goluri împotriva Farului. Sper să le fi terminat”; l-a contrat Curcă. La meciul de vineri, antrenorul Cristiano Bergodi nu se va putea baza pe Bîlbă, suspendat, Brăneţ şi Sfîrlea, accidentaţi.