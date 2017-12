FC Farul joacă azi în faţa propriilor suporteri

PREGĂTIŢI PENTRU RETUR. După două cantonamente în această iarnă, jucătorii Farului sunt pregătiţi la capitolul fizic pentru reluarea returului Ligii a II-a. Constănţenii au susţinut ieri dimineaţă un nou test Yo-Yo, menit să verifice capacitatea de efort a fiecărui fotbalist, sub atenta verificare a medicului Gheorghe Dumitru, de la Centrul de Testări şi Consiliere în Sport. Faţă de cel efectuat pe 14 ianuarie, rezultatele înregistrate au fost excelente, semn că regimul spartan dictat de antrenorul Ştefan Stoica a dat roade. Campionii testului au fost Măţel, Mansur şi Henry, care au fost aproape de a atinge nivelul 16, care are calificativul foarte bine, în timp ce restul jucătorilor au bifat nivelul 14, alegându-se cu calificativul bine. „Nu a fost un test extraordinar de greu, dar la finalul antrenamentului, s-a simţit oboseala. S-a văzut că suntem pregătiţi pentru retur”, a spus mijlocaşul Bogdan Andone. Pentru a-i menaja pe jucători, “Mourinho” a decis să anuleze şedinţa de pregătire de ieri după-amiază, mai ales că Farul are programat azi primul meci de verificare din acest an în faţa propriilor suporteri. Constănţenii vor da piept cu Unirea Slobozia, formaţie din Seria a II-a a Ligii a III-a, pregătită de fostul antrenor cu portarii al grupării de pe litoral, Ion Răuţă. Meciul, programat de la ora 13.00, pe terenul secund al bazei sportive din strada Primăverii, se va disputa pe durata a trei reprize de câte 40 de minute, pentru a-i da antrenorului Ştefan Stoica ocazia de a vedea la lucru toţi jucătorii din lot.

ZI DECISIVĂ PENTRU ENE. Revenit în ţară, după ce a fost în cantonament în Antalya cu Astra Ploieşti, atacantul Farului, Marius Ene, va afla azi dacă rămâne la formaţia ploieşteană. „Voi avea o discuţie lămuritoare atât cu antrenorul Nicolo Napoli, cât şi cu patronul Ioan Niculae. Am vorbit şi cu patronul Farului, Giani Nedelcu, şi mi-a spus să revin la Constanţa dacă nu se rezolva situaţia mea în 24 de ore”, a explicat jucătorul în vârstă de 27 de ani, care este conştient că i-ar fi greu să mai prindă un loc de titular în formaţia de pe litoral: „Am văzut declaraţia dată de antrenorul Ştefan Stoica şi mi se pare normal să intru mai greu în calculele sale pentru retur, dacă mă voi întoarce la Constanţa, ţinând cont că am plecat în timpul pregătirilor. Dacă nu se va apela la mine, este decizia dânsului şi trebuie să o respect. Eu mă voi trage tare la antrenamente şi voi fi pregătit să ajut echipa, dacă va fi nevoie de serviciile mele”.