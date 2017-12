FC Farul, la a 12-a partidă consecutivă fără victorie

Vineri, la Braşov, FC Farul a încheiat fără victorie cea de-a 12-a partidă consecutivă, iar şansele de menţinere în Liga I pentru formaţia pregătită de Cristi Cămui, Lucian Marinof şi Bebe Iovănescu s-au spulberat definitiv. În urma acestui nou eşec, Farul nu mai are niciun fel de şansă de a rămîne în primul eşalon în urma punctelor acumulate. Singura speranţă rămîne retrogradarea echipelor FC Argeş şi Universitatea Craiova.

Întîlnirea cu Braşovul selecţionerului Răzvan Lucescu a arătat aceeaşi echipă a Farului modestă în faza defensivă şi incapabilă de a pune sub presiune adversarul, indiferent de valoarea acestuia. Gazdele au rezolvat meciul din prima repriză, cînd conduceau deja cu 2-0. Ilyeş a deschis scorul, în min. 17, în urma unui penalty eronat acordat de centralul Teodor Crăciunescu la un presupus fault al lui Curcă la Romeo Surdu. Şapte minute mai tîrziu, acelaşi Surdu a fost angajat în careu, Curcă a ieşit neinspirat, iar mingea centrată de atacantul braşovean în faţa porţii a fost reluată în plasă de Sburlea. Pînă la pauză, Braşovul a irosit alte cîteva situaţii foarte bune de a-şi mări diferenţa, dar sărbătoritul zilei, George Curcă (n.r: a împlinit 28 ani în ziua partidei), s-a opus de fiecare dată. Partea secundă a adus primul gol în Liga I marcat de Ben Teekloh, în min. 70 mijlocaşul Farului reluînd în plasă, cu capul, balonul trimis dintr-o lovitură liberă bine executată de Gerlem. A fost, din păcate, singura sclipire a constănţenilor, cei opt suporteri ai Farului prezenţi la meci plecînd dezamăgiţi de la stadion. Scor final: FC Braşov - FC Farul 2-1. “Am venit la Braşov să ne jucăm una dintre ultimele şanse de salvare de la retrogradare. Din păcate, asta ne este valoarea şi s-a văzut după cum au arătat jucătorii în teren. Dacă aveam şi noi şansă, aşa cum nu am avut deloc în acest campionat, poate că luam măcar un punct. Am pierdut meciuri importante din cauza arbitrilor, cu CFR Cluj, Timişoara şi Urziceni, şi poate că nu meritam să fim în această situaţie. Avem o problemă şi cu îndeplinirea baremului. Ne temem pentru acest lucru, mai ales că vedem cum tratează jucătorii meciurile“, a spus Iovănescu, antrenorul secund al Farului. De cealaltă parte, Răzvan Lucescu a declarat: “Parcă nu sîntem noi, dacă nu avem nebuniile noastre. A fost un meci de 6-0 lejer, dar s-a terminat 2-1“.

Au evoluat - FC Braşov: Stelea (86 Kajcsa) - Voicu, B. Niculae (49 N. Constantin), Oroş, Ezequias - Roman, P. Adriano, Ilyeş, C. Munteanu - Sburlea (68 Hadnagy), R. Surdu; Farul: Curcă - Măţel, Pahor, Rastovac, Vukomanovic - Băcilă (81 Fatay), Pătraşcu, Ben Teekloh, E. Nanu (46 Gerlem) - Rusmir - Pantelie (61 Alibec). Cartonaşe galbene: N. Constantin, Hadnagy / Vukomanovic, Gerlem. Au arbitrat: Teodor Crăciunescu (Rm. Vîlcea) - Bogdan Velicu (Bucureşti) şi Mihai Artene (Vaslui).

Vineri seară s-a disputat şi derby-ul Steaua - Dinamo, scor 1-1 (Bicfalvi 81 / Cl. Niculescu 88). Celelalte meciuri ale rundei - sîmbătă: Gaz Metan Mediaş - FC Vaslui (ora 16.00); Poli Timişoara - Oţelul Galaţi (ora 17.00); Pandurii Tg. Jiu - Poli Iaşi (ora 19.00); Gloria Buzău - Rapid (ora 21.00); duminică: CS Otopeni - U. Craiova (ora 17.00); FC Argeş - Gloria Bistriţa (ora 17.00); Unirea Urziceni - CFR Cluj (ora 20.30).

Clasament

1. Dinamo 30 19 5 6 51-21 62 (+17)

2. Unirea Urziceni 29 18 5 6 44-17 59 (+17)

3. FC Timişoara* 29 18 7 4 54-32 55 (+19)

4. Steaua 30 13 13 4 40-22 52 (+7)

5. CFR Cluj 29 14 9 6 38-22 51 (+6)

6. U. Craiova 29 13 10 6 38-21 49 (+4)

7. Rapid 29 14 6 9 39-27 48 (+3)

8. FC Braşov 30 12 12 6 31-22 48 (+3)

9. FC Vaslui 29 13 6 10 37-32 45 (0)

10. FC Argeş 29 10 8 11 34-38 38 (-4)

11. Pandurii Tg. Jiu 29 10 7 12 24-33 37 (-5)

12. Oţelul Galaţi 29 10 6 13 34-43 36 (-9)

13. Gloria Bistriţa 29 9 5 15 25-36 32 (-13)

14. Poli Iaşi 29 9 4 16 25-39 31 (-14)

15. Gaz Metan 29 8 6 15 30-44 30 (-12)

16. FC FARUL 30 6 5 19 23-50 23 (-22)

17. CS Otopeni 29 3 7 19 21-47 16 (-26)

18. Gloria Buzău 29 2 3 24 15-57 9 (-33)

- echipă penalizată cu 6 puncte