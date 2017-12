FC Farul l-a adus pe Marius Iordache

CRISTOCEA A REVENIT LA ANTRENAMENTE. Aflată în criză de fundaşi stânga, FC Farul a făcut o mutare neaşteptată, aducând la Constanţa un jucător cu o carte de vizită impresionantă. Astfel, la antrenamentul condus ieri de antrenorul Ştefan Stoica a participat şi Marius Iordache, care s-a pregătit însă separat, sub comanda preparatorului fizic Adrian Cosman. În vârstă de 31 de ani, Iordache a evoluat la U. Craiova, Villareal (Spania), Steaua Bucureşti, FC Naţional, Pandurii Tg. Jiu, Ethnikos Achnas (Cipru) şi Ceahlăul Piatra Neamţ, dar a ieşit din circuit de aproape un an. Liber de contract, fundaşul stânga speră să revină în activitatea competiţională la FC Farul şi să promoveze în Liga I în această vară. „Am avut o vacanţă destul de lungă din cauza unei accidentări, dar îmi doresc să revin cât mai repede. Nu cred că voi avea probleme să scap de surplusul de greutate, pentru că sunt un jucător conştiincios, şi în trei săptămâni voi fi apt de joc din punct de vedere fizic. Sunt un jucător bătăios şi voi pune osul la bătaie. Nu cred că venirea în liga secundă este un pas înapoi, ci este mai important să ai plăcerea de a juca. Farul are valoarea pentru a promova, dar îi trebuie mai multă încredere. În alegerea mea a contat şi faptul că Vicenţiu Iorgulescu este naşul meu”, a spus Iordache. „Cred că Iordache ne poate ajuta la câteva meciuri pentru că este încă tânăr şi are valoare. Trebuie să se pregătească şi să ajungă repede într-o formă fizică bună”, a adăugat tehnicianul formaţiei de pe litoral. Noul venit nu are nicio şansă să evolueze în derby-ul cu Victoria Brăneşti, programat sâmbătă, de la ora 13.00, în etapa a 20-a a Ligii a II-a. În condiţiile în care Gaston Mendy este suspendat, postul de fundaş stânga va fi preluat de Andrej Rastovac, slovenul urmând să joace din nou la prima echipă după o pauză de nouă luni. Altfel, constănţenii s-au pregătit ieri pe terenul II, chiar dacă suprafaţa de teren a fost acoperită de un strat consistent de zăpadă. La antrenament a participat şi Vasilică Cristocea, recuperat după contractura musculară suferită în disputa cu Concordia Chiajna. În schimb, Vlas, Bogdan Andone şi Chico au lucrat doar în sala de forţă, în timp ce Marius Ene a absentat, fiind învoit pentru rezolvarea unor probleme personale.

AMÂNARE REFUZATĂ. Conducerea grupării de pe litoral a încercat să amâne meciul de sâmbătă, din cauza condiţiilor meteorologice, dar cererea a fost refuzată atât de Victoria Brăneşti, cât şi de Federaţia Română de Fotbal. „Nu înţeleg de ce nu au fost de acord cu amânarea jocului. Ce vom face dacă va ninge puternic, aşa cum anunţă meteorologii?”, a spus managerul general al Farului, Vicenţiu Iorgulescu. Totuşi, terenul central se prezenta ieri în condiţii bune, după ce a fost curăţat de zăpadă de către angajaţii grupării de pe litoral. Oficialii constănţeni, staff-ul tehnic şi jucătorii i-au urat multă sănătate preşedintelui executiv Sevastian Iovănescu, care va suporta azi o operaţie chirurgicală complicată la inimă, urmând să-i fie implantate trei by-pass-uri.